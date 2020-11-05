18 примеров того, как учителя, сами того не зная, оставили неизгладимый след в памяти своих учеников

Защищал диссертацию через Zoom перед профессорами. Диссертация посвящена иммунному ответу рыб на паразитов. Одна из преподавателей присоединилась позже всех и забыла отключить микрофон, так что все мы услышали эту прекрасную фразу: «Ш-ш-ш, мамочка слушает про рыбных паразитов. Это, между прочим, и с вами может случиться, если не перестанете мочиться в пруд с рыбками». © daemare / Reddit

У нас по домоводству была толстая и противная училка Наталья. Две ученицы оставались на дополнительные занятия распарывать и перешивать кухонные фартуки. Чуть позже девочкам выдавались красивые отрезы тканей, из них шили юбки и блузки. По 100 раз распарывали и перешивали. Одна девочка была из многодетной семьи, вторая я.

После 9-го класса я, живя в общаге колледжа в другом городе, стала звездой и имела заработок: вручную вшивала молнии, пришивала рюшки, ремонтировала одежду и т. п.

Спустя много-много лет поняла: эта добрая женщина жалела двух девочек из непростых семей, а красивые отрезы вынимались из ее сумки. Вот такой прекрасный человек был в моей жизни. Не успела сказать спасибо, к сожалению. © sluimer / Pikabu

За несколько дней до выпускного я поняла, что у меня нет денег на него. В отчаянии написала любимой учительнице письмо с просьбой одолжить мне $ 50 на вход. Она не ответила. Позже, в тот же день, в середине урока истории эта учительница стучит в дверь и вызывает меня в коридор. Я уже думаю, что вот сейчас меня отругают и скажут, что я не смогу пойти на выпускной. А она дает мне $ 50. Я спросила: «Почему вы доверяете подростку?» А она сказала: «Ты хороший ребенок, ты мне нравишься. И я знаю, что ты вернешь». Я, конечно же, вернула. И на выпускной сходила, отлично провела там время благодаря этой учительнице и никогда не забуду об этом. © Haley Paro / Quora