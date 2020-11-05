18 примеров того, как учителя, сами того не зная, оставили неизгладимый след в памяти своих учеников
Период школьного обучения дает нам не только знания и навыки, но и бесценные воспоминания. У одних они милые и трогательные, у других — смешные, а третьим память подкидывает такое, что в дрожь бросает.
Редакция AdMe.ru поностальгировала по школьным временам, прочитав истории наших сегодняшних героев.
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Отец рассказывал. Была у них в школе учительница русского языка и литературы, которая стеснялась говорить слово «бюст». Поход в музей запомнился отцу фразой учительницы возле бюста поэта: «Смотрите, дети, это... чучело Пушкина». © EchoNight / Pikabu
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В средних классах у нас была очень добрая пожилая учительница. Она часто покупала нам материалы для уроков за свой счет. Как-то она купила 20 пеналов с карандашами, линейками, ластиками и всем прочим. Однажды она вышла в коридор во время урока на 5 минут, а дети начали бросаться этими пеналами и переломали все. Когда учительница вернулась в класс, она заплакала. А потом дала всему классу конфетки и попросила прощения за то, что потеряла над собой контроль. Хотя прощения должны были просить мы. © elle-noelle / Reddit
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Наша учительница во всех соцсетях постила фотографии своего старенького кокер-спаниеля. Потом собака заболела и скончалась. Учительница страшно расстроилась и взяла несколько выходных. Мы всей школой собрали денег, купили щенка такой же породы и подарили ей, когда она вернулась на работу. Преподаватель была так счастлива, что даже плакала. © demonardvark / Reddit
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В детском садике. Ребенок говорит: «Луна — это звезда». Я говорю: «Ага, как же! Папа мне книжку купил про Cолнечную систему. Луна — это маленькая планета, которая вращается вокруг Земли». Решили спросить учителя. Учитель: «И Луна, и Солнце — это звезды». Ребенок: «Ну я же говорил!» © Marcus Geduld / Quora
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Помню, классе в 6-м на уроке обществознания мы отвечали на вопросы в конце параграфа. Там был вопрос: «Кто в будущем будет отвечать за материальные доходы в вашей семье?» Одноклассник ответил: «Ну, зарабатывать буду я один, а моя жена будет дома. Я не хочу, чтобы она работала!» Учительница с непередаваемой грустью сказала ему: «Хорошо, садись, мне понравилось твое мнение, я расскажу о нем своему мужу...» © unknown author / Ideer
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Защищал диссертацию через Zoom перед профессорами. Диссертация посвящена иммунному ответу рыб на паразитов. Одна из преподавателей присоединилась позже всех и забыла отключить микрофон, так что все мы услышали эту прекрасную фразу: «Ш-ш-ш, мамочка слушает про рыбных паразитов. Это, между прочим, и с вами может случиться, если не перестанете мочиться в пруд с рыбками». © daemare / Reddit
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У нас по домоводству была толстая и противная училка Наталья. Две ученицы оставались на дополнительные занятия распарывать и перешивать кухонные фартуки. Чуть позже девочкам выдавались красивые отрезы тканей, из них шили юбки и блузки. По 100 раз распарывали и перешивали. Одна девочка была из многодетной семьи, вторая я.
После 9-го класса я, живя в общаге колледжа в другом городе, стала звездой и имела заработок: вручную вшивала молнии, пришивала рюшки, ремонтировала одежду и т. п.
Спустя много-много лет поняла: эта добрая женщина жалела двух девочек из непростых семей, а красивые отрезы вынимались из ее сумки. Вот такой прекрасный человек был в моей жизни. Не успела сказать спасибо, к сожалению. © sluimer / Pikabu
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За несколько дней до выпускного я поняла, что у меня нет денег на него. В отчаянии написала любимой учительнице письмо с просьбой одолжить мне $ 50 на вход. Она не ответила. Позже, в тот же день, в середине урока истории эта учительница стучит в дверь и вызывает меня в коридор. Я уже думаю, что вот сейчас меня отругают и скажут, что я не смогу пойти на выпускной. А она дает мне $ 50. Я спросила: «Почему вы доверяете подростку?» А она сказала: «Ты хороший ребенок, ты мне нравишься. И я знаю, что ты вернешь». Я, конечно же, вернула. И на выпускной сходила, отлично провела там время благодаря этой учительнице и никогда не забуду об этом. © Haley Paro / Quora
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У меня была ужасная первая учительница. Она на занятиях делала себе прически, заливая их обильно лаком для волос, так что нам трудно было дышать, красила ногти. Ее дочь училась с нами, а муж ездил куда-то работать далеко, и свои встречи по его приезде они устраивали прямо в нашем классе, трясли шмотками, которые он привозил, гостинцами. В общем, до нас, учеников, ей дела не было. Так мы с ней 2 года просуществовали, потом она, к счастью, уволилась. © Оксана Дашкевич / Facebook
«У дочери первые каникулы в школе. Учительница выдала им задания: поесть вкусный тыквенный суп, попить чай, запустить воздушного змея, построить уютную одеяльную пещеру... И подарила каждому по пакетику чая. Дочь радуется: первое задание мы можем прямо сегодня сделать».
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Как-то раз на уроке зазвонил телефон, мелодия играла около минуты, пока до математички дошло, что это у нее. И она как ни в чем не бывало достает телефон из сапога, говорит и кладет его обратно. © sladkijblinchik / Twitter
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У нашей учительницы был трудный момент в жизни. Мы ей сообщили, что все сделали и она может немного отдохнуть (урок был в режиме онлайн). Она решила выключить микрофон и немного поспать. Но микрофон не отключила. Пришел муж, и она сказала ему про нас: «Мне так повезло с ними», — а потом начала плакать. Мы это слышали, но промолчали, чтобы не смутить ее. Потом еще прислали ей подарок от всего класса. © Unknown_user_12 / Reddit
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Когда-то, в далеком 6-м классе, я не очень хорошо учил математику. После очередного позорного ответа возле доски моя учительница сказала: «Понимаешь, Лозбенев, человек действительно произошел от обезьяны, но ведь возможен и обратный процесс». И знаете, действительно начал после этого стараться больше. © Лозбенев Павел / «Яндекс. Кью»
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Наша учительница биологии на каждом уроке проверяла, заполнили ли мы тетрадь с фенологическими наблюдениями: температура, ветер, влажность, наблюдения за природой, зверями, растениями и какие-то заметки по теме. Тетрадь заполнялась с трудом, но за отсутствие записей училка ставила двойки. Приходилось писать. Спустя годы поняла, что каждый день вижу много интересного на улице. © unknown author / Ideer
«Моя учительница русского языка поставила. У нас десятибалльная система».
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В 9-м классе к нам в школу пришел новый историк. Свой первый урок он начал с того, что предложил на первой странице тетради крупно написать следующий текст: «Мнение учителя Владимира Викторовича не является истиной в последней инстанции! С ним не только можно, но и нужно спорить, аргументированно доказывая свою точку зрения!» © yama2 / «Яндекс. Кью»
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Наша классная руководительница собирала каждый месяц деньги на мел, потому что он быстро заканчивался. Потом мы случайно зашли к ней в кабинет после уроков, а она там сидит и ест наш мел! © cybernadja / Twitter
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Учительница русского языка и литературы Любовь Гавриловна. Она же Любаша. Многие ее побаивались, многие не любили. Она сильно изменила меня, ее урок я запомнил на всю жизнь! Как-то провинился на природоведении, и препод в наказание дал прочитать и пересказать целых 10 страниц. На первом же параграфе я завис. Ничего не идет в голову. До самого вечера сидел в школе и тупо смотрел на эту страницу. Любаша, оказывается, заходила несколько раз, видела меня и вечером, перед уходом домой, спросила, в чем дело. Я рассказал, что туплю, в голову ничего не лезет. Она взяла книгу, посмотрела и сказала: «Твоя ошибка в том, что ты пытаешься запомнить все. Но тут много воды. Чтобы уяснить, выбери ключевые слова и фразы. Запоминай саму суть! Не обращай внимания на пустые слова». И это помогает мне по сей день! © Жаке Из Благодарного / Facebook
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В университете я проходила практику по биологии на Японском море. Однажды ночью мы без купальников плавали с нашими преподавателями — 3 женщинами в возрасте. Были только студентки и преподаватели. До сих пор помню. Все-таки биологи — особый народ. © BelkaUSA1983 / Pikabu
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Помню свою новую училку по физкультуре. У нее были телесные пропорции Нюши, которая из «Смешариков», — маленькая и практически шарообразная. Построила она нас, лосей, и говорит: «Дорогие мои ученики. Весь следующий учебный год мы будем заниматься прекрасным видом спорта — баскетболом». Мы начали ржать, потому что где она — и где баскетбол. И вот эта тетя, не сходя с места, а стояла она в центре зала, совершенно не целясь, закидывает баскетбольный мяч в кольцо. Все вопросы сразу же были сняты, мы ее очень зауважали. © pomarki / Pikabu
А какой случай из школьной жизни вам не забыть до самого конца?