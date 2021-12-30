18 ситуаций, которые могли произойти только зимой
У каждого из нас зима ассоциируется с холодом, снегом и теплой одеждой. Казалось бы, мы всегда готовы и к внезапной метели, и к резкому похолоданию. Но в действительности передряги и экстраординарные моменты зимой могут поджидать за каждым углом и ты не всегда можешь их предугадать — будь то не вовремя замерзшие воздушные шарики или встреча с упитанной белкой, которая крайне тщательно готовилась к зиме.
Мы в AdMe.ru верим, что, несмотря на любые казусы и неожиданности, зима — это волшебное и незабываемое время года. А в конце статьи вас ждет бонус в виде фото, которое обычно практически невозможно сделать в зимнюю пору.
«Мы на даче за городом, канализации тут нет. Сейчас на улице −25, и мы прозвали наш уличный туалет „Игрой престолов“»
«Сделал снежного кота»
«Мы открылись...»
«Коротко о погоде: мы гуляли всего 5 минут»
«Водитель снегоуборочной машины решил слегка подпортить мне день»
«Мам, я сегодня в школу не пойду!»
Волшебные узоры на морозном стекле
Зима — лучшее время, чтобы дать волю внутреннему ребенку
«Но ведь зима! −10 за бортом»
Когда на термометре примерно −30, но надо выкрутиться
Когда утром при —35 заморозил доширак, а к вечеру собираешься понадувать мыльные пузыри на морозе
«Джип моего друга явно не в восторге от того, что пришла зима...»
Температура на металлической ручке переключения передач канадской зимой
«Настали новые времена: робот застрял в снегу, увидел, что я иду, и спросил, могу ли я помочь. Я вытащил его, и мы оба отправились дальше по своим делам»
Зимняя геометрия: стебелек этого листка застрял в снегу. Ветер часто крутил его, и получился идеальный круг
«Дома холодно — включили теплые полы»
«Как понять, что пришла зима, по поведению моей собаки»
Бонус: красная роза, которая выросла из ледяной, промерзшей земли
А вы уже успели сделать несколько эффектных зимних фото? Покажите их нам в комментариях.
Фото на превью Strobey / Reddit
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