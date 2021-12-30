18 ситуаций, которые могли произойти только зимой

У каждого из нас зима ассоциируется с холодом, снегом и теплой одеждой. Казалось бы, мы всегда готовы и к внезапной метели, и к резкому похолоданию. Но в действительности передряги и экстраординарные моменты зимой могут поджидать за каждым углом и ты не всегда можешь их предугадать — будь то не вовремя замерзшие воздушные шарики или встреча с упитанной белкой, которая крайне тщательно готовилась к зиме.

Мы в AdMe.ru верим, что, несмотря на любые казусы и неожиданности, зима — это волшебное и незабываемое время года. А в конце статьи вас ждет бонус в виде фото, которое обычно практически невозможно сделать в зимнюю пору.

«Мы на даче за городом, канализации тут нет. Сейчас на улице −25, и мы прозвали наш уличный туалет „Игрой престолов“»

«Сделал снежного кота»

«Мы открылись...»

«Коротко о погоде: мы гуляли всего 5 минут»

«Водитель снегоуборочной машины решил слегка подпортить мне день»

«Мам, я сегодня в школу не пойду!»

Волшебные узоры на морозном стекле

Зима — лучшее время, чтобы дать волю внутреннему ребенку

«Но ведь зима! −10 за бортом»

Когда на термометре примерно −30, но надо выкрутиться

Когда утром при —35 заморозил доширак, а к вечеру собираешься понадувать мыльные пузыри на морозе

«Джип моего друга явно не в восторге от того, что пришла зима...»

Температура на металлической ручке переключения передач канадской зимой

«Настали новые времена: робот застрял в снегу, увидел, что я иду, и спросил, могу ли я помочь. Я вытащил его, и мы оба отправились дальше по своим делам»

Зимняя геометрия: стебелек этого листка застрял в снегу. Ветер часто крутил его, и получился идеальный круг

«Дома холодно — включили теплые полы»

«Как понять, что пришла зима, по поведению моей собаки»

Бонус: красная роза, которая выросла из ледяной, промерзшей земли