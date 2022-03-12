18 человек, которые попали в такую неловкую ситуацию, что хоть память начисто стирай

Все мы порой оказываемся в ситуации, когда хочется провалиться сквозь землю или просто стать невидимкой. А еще лучше — стереть себе память, чтобы наверняка. Ведь, как назло, все постыдные истории наш мозг хранит годами. Поэтому только и остается, что посмотреть на это с другой стороны и хорошенько посмеяться над собой.