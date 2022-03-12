18 человек, которые попали в такую неловкую ситуацию, что хоть память начисто стирай
Все мы порой оказываемся в ситуации, когда хочется провалиться сквозь землю или просто стать невидимкой. А еще лучше — стереть себе память, чтобы наверняка. Ведь, как назло, все постыдные истории наш мозг хранит годами. Поэтому только и остается, что посмотреть на это с другой стороны и хорошенько посмеяться над собой.
Мы в AdMe.ru просто не смогли оставить без внимания истории людей, которые теперь знают о неловких моментах абсолютно все.
- Много людей, работаю, подходит клиентка: «Здравствуйте, мне надо заменить паспорт». Ну и я, «мамкин Шерлок», блин, пытаюсь угадать причину: «Добрый день, в связи с достижением 45 лет?» Ее лицо становится непроницаемым. Эмоции не читаются. Ледяной голос отвечает: «В связи с заключением брака. Мне 27». © OceanicAirlines / Pikabu
- Автобус. Народу куча. Еду, держусь за поручень, чтобы не потерять место у выхода, да и чтобы не грохнуться на поворотах. Тут мужчина, стоящий рядом, начинает на меня откровенно пялиться. Я засмущалась, но виду не подала. А он говорит: «Девушка, я скоро выхожу». Потом повторил: «Мне выходить». Я отвечаю: «Да выходите уже!» И тут он берет «поручень» и выходит. Я, оказывается, вцепилась в трубу, которую он вез из строительного супермаркета. © Подслушано / Ideer
- Приехали на водоем отдыхать. Муж говорит, мол, какие у него классные плавки, там карманчик на штанине внизу такой удобный на липучке, можно ключи туда положить. Мне не могло прийти в голову, что он действительно положит туда ключи от машины и пойдет купаться. Возвращается весь расстроенный, ключи, естественно, утонули. А праздники еще, еле нашли мастера, который согласился все сделать. © Irina Svirski / Facebook
- Собиралась на собеседование. Меня предупредили, что у них компания высокого класса и необходим деловой стиль одежды. А на улице +30 °С. Шла 15 минут от метро по солнцепеку с надеждой на прохладный офис с кондиционером. В итоге ни одного кондея, пара окон открыта, но это не спасает. Жара, духота. Пока шло собеседование, ручейки пота текли по всему телу. Встаю, на дерматиновом кресле мокрый отпечаток моей пятой точки. Ну а сама юбка-карандаш бежевого цвета потемнела от пота сзади. © Подслушано / Ideer
- Кассир спросил, зачем мне такая куча лимонов. Ну я и рассказала, что люблю чистить их, как апельсины, и есть с солью. Кассир в ответ улыбнулся. И просто перестал со мной разговаривать. © VannahFrancess / Twitter
- Лежу в больнице, в палате рядом мужчина. Он зубной врач, общается по видеосвязи с клиенткой, там какой-то тяжелый случай. Не успевает закрыть ноут, влетает медсестра: «Иванов, почему кал не сдали утром? Через клизменную пойдете, запор ваш моментом пройдет». А Иванов сидит на кровати красный как рак под сдавленный смешок клиентки. © Darakohkina / Pikabu
- Сегодня я заказывала пиццу для нашей компании. Там были веган, вегетарианец, тот, кто ненавидит грибы, тот, кто обожает мясо, и тот, кто спал 3 часа (это я). Это был самый тяжелый и самый эмоциональный опыт в моей жизни. Больше часа все длилось. Не уверена, что мы все еще друзья. © wownice****dude / Twitter
- Никогда, слышите, никогда не используйте доски от старого дачного туалета для растопки бани! Это лютый треш! Вонь — просто одуреешь! Воняет просто все! © Kaleaba / Pikabu
- А я мало того что примеряла куртку продавца (на спинке стула висела), еще и отдавать не хотела: так она на мне классно смотрелась. Очень просила продать, но увы. © Жаныл Дощанова / Facebook
- Пошли как-то с мужем в баню. Зрение у меня минус 8. Очки, естественно, пришлось снять. Вижу все очень размыто, к тому же пар стоит. Сначала все нормально было, мы с мужем были вдвоем. Но потом зашли еще двое мужчин. Муж мой — очень крупный мужчина. Удивительно, но те двое мужчин оказались такой же комплекции, как и он. Легла я посредине огромного круглого стола с подогревом. Все в тумане, ничего не могу разглядеть. А эти трое вокруг улеглись. Не знала, к кому можно поближе подкатиться. Пришлось спрашивать: «Андрей, ты где?» © Наталия Андрушко / Facebook
- На работе отвечаю за подбор персонала. Однажды набирали рабочих на новый объект: хорошая зарплата, все условия. Желающих было много, отобрали человек 8. Звоню кандидату, чтобы сообщить радостную новость, трубку берет девушка. Здороваюсь, вежливо представляюсь, объясняю, по какому я вопросу. Девушка средних лет хриплым голосом отвечает: «Вообще-то у него есть жена, и она ревнивая!» — и кладет трубку. Перезванивать, естественно, я не стала. © Подслушано / Ideer
- Я один раз эпически ошиблась. Пришла к нам новенькая, и мы что-то заговорили о возрасте. И она спрашивает, сколько бы лет я ей дала. Я такая думаю: ну, может быть, моя ровесница, плюс-минус (мне 40). Думаю, что надо сказать немного меньше, польстить. Говорю: «Года 32». А ей 27! Я с тех пор, если у меня спрашивают, я сразу говорю, что возраст не угадываю. Ну его на фиг. © sapientia / Pikabu
- Гуляю вчера вечером с дочкой (полтора года), она лежит в коляске. Темно уже, идем по двору, впереди парень с девушкой. Явно парень ее провожает: за руку держит, через лужи переносит, ми-ми-ми. Где мои 17 лет... Нас, понятно, не замечают. И вот свернули к подъезду. Ну я ж тактичный, останавливаюсь поодаль: зачем людям мешать, сам молодой был. Стою-стою, а там уже обнимашки начались. Не, думаю, на фиг. Иду по другой стороне улицы, поскорее-понезаметнее. И только мы с ними поравнялись, дочка на всю улицу: «В-я-я-я!» © Transheekopatel / Pikabu
- Брат младше меня на 6 лет. Ну и сами понимаете: вечные терки, разборки и все такое. И вот мне 15 лет, в сумке всегда на всякий случай прокладки — мама заставляла. Очередная перепалка с братом, и он мне выдает: «Вообще-то я могу рассказать всем о тебе кое-что очень важное. Ты носишь подгузники!» Я аж растерялась и не знала, что сказать. А вдруг действительно растреплет это по всей школе? В общем, дико неловкий момент. © Ahaana Gupta / Quora
- 14 февраля выбрались с мужем на улицу. Там молодые ребята торговали цветами. Один парнишка-продавец внезапно к нам подбегает и радостно вопрошает: «Парень, это твоя девушка?» Муж обиженно: «Вообще-то жена!» А продавец, услышав это, опустил букет и разочарованно выдал: «А, ну ладно...» Эй, а женам что, цветы не дарят типа? © Подслушано / Ideer
- Как-то давно, еще в универе, мамина подруга встречалась с парнем. И вот однажды сидели они на лавочке в парке, мило беседовали. Вот только у этой девушки случились проблемы с желудком, и она прямо на лавочке сильно так пукнула. Ну и попыталась сделать вид, что ничего не было, и продолжить разговор: «Сколько, говоришь, у тебя братьев?» А парень на это выдает: «Нас пятеро. Но, видимо, будет четверо. Одному только что сильно поплохело от нехватки кислорода». © Rituparna Chakraborty / Quora
- Был у меня случай. После одного юбилея завез виновника торжества домой. Пьем чай, юбиляр параллельно разбирает подарки. Одним из подарков была картина, упакованная в яркую бумагу. Распаковал, показывает мне. На мой взгляд, какая-то мазня. Только по форме можно понять, что это цветок, некоторые дети так рисуют. Спрашивают мое мнение. Сказал как есть, мол, совсем не шедевр и вообще какой-то стремный подарок. Оказалось, что даритель стоял рядом. Теперь свое мнение держу при себе. © Подслушано / Ideer
- Как-то на рабочем компе заглючила почта, ну и позвонил нашим айтишникам. Там по телефону девушка попросила дать удаленный доступ к моему рабочему столу и быстренько все разрулила. А мне стало интересно, кто это был. Нашел ее рабочую фотку, отправил коллеге, тот еще прокомментировал, мол, она хороша. И тут у меня на экране вылезает сообщение: «Уже можно отключить доступ к рабочему столу!» М-да, отключил этот доступ я просто тут же. © Naveen Kumar Reddy / Quora
А с вами случалось что-нибудь эдакое? Как это было?
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