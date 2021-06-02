18+ ситуаций, когда захотелось воскликнуть: «К такому жизнь меня не готовила!»

Чтобы не было скучно, окружающий мир то и дело подкидывает нам сюрпризы. И при виде некоторых из них нередко хочется удивленно приподнять бровь. Закрытые на 20 замков ворота, таинственные предметы, чудаковатые люди — все эти странности однажды попались на глаза пользователям интернета.

Мы в AdMe.ru надеемся, что вы поможете нам разгадать секреты, представленные в фотоподборке. Ну или хотя бы посмеетесь над курьезностью некоторых ситуаций. А в конце статьи вас ждет бонус, который свидетельствует о том, что наши любимые хвостатые тоже в тренде и любят показать, что они не от мира сего.

«Кто-то принес на работу колбасу. Больше всего меня интригует записка»

Такие ворота блокируют подъезд к некоторым вышкам сотовой связи. Зачем столько замков и как их открыть?

Когда сообщаешь хозяину о протечке, а у него своеобразное чувство юмора

«Я отправила это фото с пятном на потолке своему арендодателю. Он решил, что оно похоже на Элтона Джона, прифотошопил к нему микрофон и рояль с руками, а потом прислал мне фото обратно».

Серьезно? Такое окно в туалете?

«Нашел это, когда вскапывал участок. Как ни старался, не смог его вытащить»

А вы какую приправу добавляете к бобам?

«Желе и бобы в молоке».

Розетка на потолке — серьезная заявка на интригу

Вообще-то нам это и в голову не пришло бы

«Бумагу не есть!»

Когда не можешь отказаться ни от одной своей вещи

Весьма загадочные обстоятельства

На крышке от свечи появились эти забавные отметины. Свечу под ней никогда не зажигали

«Выхожу на балкон, а тут такая картина. Жаль, не видела весь процесс запихивания „десятки“ в „газель“»

Кое-что из рубрики «Сделай сам»

«Эти ботинки купил мой брат. Главное — не надевать их в дождливый день»

Ничего особенного, просто кассовый аппарат на стене дома

«Делал грядку в саду и нашел эту яму. Стал копать дальше, но в ней был только мусор»

Кажется, у кого-то выходные плавно перетекли в трудовые будни

«Эй, принеси мне все, что найдешь в гараже, и я сделаю из этого костюм»

«Называется, попросила у мамы на Рождество прикроватную лампу»

Бонус: «Мы решили сделать подкоп под домом, чтобы проверить глубину фундамента. Наш кот залез в яму и просидел там около часа»