18 шуток, над которыми будут хихикать те, кто знает, что «жи-ши» — с буквой и

Русский язык не просто сложен, а очень сложен для изучения. И не только потому, что в нем 6 падежей, постоянно меняющиеся окончания, а неживой предмет может оказаться с равной вероятностью «он», «она» или «оно». Не всем иностранцам удается распознать и правильно применить игру слов, ведь одно и то же, в зависимости от ситуации и настроения, может значить совершенно противоположные вещи.