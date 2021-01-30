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18 шуток, над которыми будут хихикать те, кто знает, что «жи-ши» — с буквой и

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Русский язык не просто сложен, а очень сложен для изучения. И не только потому, что в нем 6 падежей, постоянно меняющиеся окончания, а неживой предмет может оказаться с равной вероятностью «он», «она» или «оно». Не всем иностранцам удается распознать и правильно применить игру слов, ведь одно и то же, в зависимости от ситуации и настроения, может значить совершенно противоположные вещи.

Мы в AdMe.ru считаем, что богатство и оригинальность русского языка в полной мере раскрывают языковые шутки и каламбуры, которыми с вами и делимся в этой статье.

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Поделитесь шутками про русский язык, которые могли бы завести в тупик иностранца?

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