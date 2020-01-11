18 шутников из соцсетей, чьи комментарии заслуживают отдельной премии
Говорят, что остроумие — это изящность естества ума. Читая комментарии под постами в соцсетях, убеждаешься в этом еще сильнее. Острым языком некоторых пользователей чуть ли не стекло можно резать. Причем поводом для искрометной шутки может стать все что угодно: безобидные фото знаменитостей, чужие изъяны или даже всеми любимый мультфильм.
Мы в AdMe.ru восхищаемся людьми, которые никогда не лезут за словом в карман, и уверены, что саркастичные комментарии способны скрасить даже самый серый день. А следующие 17 перлов — наглядное тому доказательство.
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А под вашими снимками или постами пользователи когда-то оставляли искрометные комментарии? Или вы сами не можете пройти мимо чьей-либо публикации, не блеснув остроумием?
Фото на превью imbloodyboiling / Reddit