18 шикарных надписей на стенах, которые поднимут настроение на весь день
Обычно надписи на стенах ассоциируются с банальным вандализмом: от них не ждут ничего, кроме матерных выражений и оскорбительных лозунгов. Однако среди этого «мусора» иногда появляются настоящие жемчужины — меткие фразы, способные не только улучшить настроение прохожих, но, возможно, и изменить их жизнь к лучшему.
AdMe.ru собрал 18 надписей, авторы которых плохого не посоветуют. Заряд позитива на весь день вам гарантирован!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.