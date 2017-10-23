18 шикарных надписей на стенах, которые поднимут настроение на весь день

Обычно надписи на стенах ассоциируются с банальным вандализмом: от них не ждут ничего, кроме матерных выражений и оскорбительных лозунгов. Однако среди этого «мусора» иногда появляются настоящие жемчужины — меткие фразы, способные не только улучшить настроение прохожих, но, возможно, и изменить их жизнь к лучшему.

AdMe.ru собрал 18 надписей, авторы которых плохого не посоветуют. Заряд позитива на весь день вам гарантирован!

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5 Комментарии
  • 23 октября 2017
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