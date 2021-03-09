18 бесподобных четверостиший от людей, которые ни дня не проживут без рифмы

Подписаться на AdMe.ru Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Наверное, всем нам приходилось встречать искрометные вывески, объявления и названия заведений. Подобные шедевры зачастую заставляют нас достать телефон и запечатлеть их на память. Однако мы можем даже не подозревать, какой потенциал для юмора таят в себе вполне заурядные надписи и объявления, пока за них не возьмутся истинные ценители поэзии.

Мы в AdMe.ru очарованы талантом и остроумием людей, которых муза подстерегает буквально на каждом шагу, и не можем не поделиться новой порцией стихотворений непризнанных гениев.

1. Мне безразличны (имей в виду)

Шубки, колечки, букеты.

Но

2. Вам не удастся так просто удрать

С тем, кто мяукает в вашей корзине!

Просьба

3. Следы разумной жизни здесь

Искал по всем приметам.

Но понял, шар обшарив весь:

Земля

4.

5. Свекровь диету предложила:

"Коль хочешь быть ты всех свежей,

Свой сельдерей пусти на мыло

И, стиснув зубы,

6.

7. У фортуны остался в игноре

И хочется разом все бросить?

Жуй

8. Закрыты наглухо все ставни,

По хатам прячется народ

9. Отсрочьте человечества закат,

Раскройте происки зловредных технократов!

И

10. Врать хором — очень неудобно.

Врать с кем-то — не найду причин.

Врать вместе — неправдоподобно.

Поэтому я

11. Юристы, ксерокс, кофе, магазин,

Остынет чай, мир сгинет в катастрофе.

Но заново восстанут из руин

12. Тут ничего такого нет,

Глазам своим, прошу, не верь:

Здесь не кафе

13. Гаснут с годами любовные чары,

Времечко тень расставаний несет.

В мире одна идеальная пара:

Вместе навек

14.

15. Когда ты шагаешь голодный и злой,

Таким быть совсем негоже!

Спасет положение

16. Пешеходы трамвай обходят спереди,

Солдаты реку форсируют вброд,

А все корабельные двери

На флоте нужно

17. А жизнь не фильм и не роман —

Рутины каша пшенная!

И манит властно на диван

18. Бороздикт небо птитч,

Не горикт в доме петч,

По асфалькту бежикт

Бенедикт Камбербэтч.