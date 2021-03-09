18 бесподобных четверостиший от людей, которые ни дня не проживут без рифмы
Наверное, всем нам приходилось встречать искрометные вывески, объявления и названия заведений. Подобные шедевры зачастую заставляют нас достать телефон и запечатлеть их на память. Однако мы можем даже не подозревать, какой потенциал для юмора таят в себе вполне заурядные надписи и объявления, пока за них не возьмутся истинные ценители поэзии.
Мы в AdMe.ru очарованы талантом и остроумием людей, которых муза подстерегает буквально на каждом шагу, и не можем не поделиться новой порцией стихотворений непризнанных гениев.
1. Мне безразличны (имей в виду)
Шубки, колечки, букеты.
Но
2. Вам не удастся так просто удрать
С тем, кто мяукает в вашей корзине!
Просьба
3. Следы разумной жизни здесь
Искал по всем приметам.
Но понял, шар обшарив весь:
Земля
4.
5. Свекровь диету предложила:
"Коль хочешь быть ты всех свежей,
Свой сельдерей пусти на мыло
И, стиснув зубы,
6.
7. У фортуны остался в игноре
И хочется разом все бросить?
Жуй
8. Закрыты наглухо все ставни,
По хатам прячется народ
9. Отсрочьте человечества закат,
Раскройте происки зловредных технократов!
И
10. Врать хором — очень неудобно.
Врать с кем-то — не найду причин.
Врать вместе — неправдоподобно.
Поэтому я
11. Юристы, ксерокс, кофе, магазин,
Остынет чай, мир сгинет в катастрофе.
Но заново восстанут из руин
12. Тут ничего такого нет,
Глазам своим, прошу, не верь:
Здесь не кафе
13. Гаснут с годами любовные чары,
Времечко тень расставаний несет.
В мире одна идеальная пара:
Вместе навек
14.
15. Когда ты шагаешь голодный и злой,
Таким быть совсем негоже!
Спасет положение
16. Пешеходы трамвай обходят спереди,
Солдаты реку форсируют вброд,
А все корабельные двери
На флоте нужно
17. А жизнь не фильм и не роман —
Рутины каша пшенная!
И манит властно на диван
18. Бороздикт небо птитч,
Не горикт в доме петч,
По асфалькту бежикт
Бенедикт Камбербэтч.
А вы черпаете вдохновение для творчества из окружающего мира? Делитесь своими поэтическими шедеврами: возможно, они попадут в нашу следующую подборку.
Фото на превью kadroviCHka72 / Pikabu
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