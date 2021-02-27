18 шедевров письменности, которые каждый из нас встречал в магазинах, больницах и даже на двери подъезда
Как часто вы обращаете внимание на объявления и вывески? А проверяете ли чеки из магазинов? Ведь именно там порой можно обнаружить поистине эпичные слова и выражения, которые гарантированно поднимут настроение читающему.
Мы в AdMe.ru уже получили свою порцию смеха, пока разглядывали эти 18 шедевров письменности.
«Увидел в больнице. Мне минута понадобилась, чтобы понять»
«Уютная атмосфера с Колянами»
«Всем чекам чек»
«Подумываю убрать табличку с номером дома, а то вдруг ко мне водяной придет»
Когда решил не заморачиваться с названием
А ведь кто-то вложил всю душу в эти строки
«Сначала прочитал правильно. А когда начал читать внимательно, произошел сбой»
Всего несколько строк, а в голове почему-то уже отчетливо представляешь себе эту Петровну
«Нжс Еноть!»
«Сыр тофу смотрел на меня с укором и печалью, точнее с чесноком»
«Бкаша Увек» или «Букваешка»?
А надо что-то конкретное кричать или можно просто горланить?
Когда перемудрил с названием кофейни
«Из чего состоит тыква?»
«Если уж и Насти, то только проверенные»
А вы любите «кивище прям со шкоркой наяривать»?
Ду ю спик инглиш?
«Скрестил пальцы за домовенка Кузю»
А вы часто замечаете подобное? Вспомните, что последнее из таких шедевров попадалось вам на глаза?
Фото на превью DrakonShe / Pikabu
Поделиться этой статьёй