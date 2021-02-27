18 шедевров письменности, которые каждый из нас встречал в магазинах, больницах и даже на двери подъезда

Подписаться на AdMe.ru Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Как часто вы обращаете внимание на объявления и вывески? А проверяете ли чеки из магазинов? Ведь именно там порой можно обнаружить поистине эпичные слова и выражения, которые гарантированно поднимут настроение читающему.

Мы в AdMe.ru уже получили свою порцию смеха, пока разглядывали эти 18 шедевров письменности.

«Увидел в больнице. Мне минута понадобилась, чтобы понять»

«Уютная атмосфера с Колянами»

«Всем чекам чек»

«Подумываю убрать табличку с номером дома, а то вдруг ко мне водяной придет»

Когда решил не заморачиваться с названием

А ведь кто-то вложил всю душу в эти строки

«Сначала прочитал правильно. А когда начал читать внимательно, произошел сбой»

Всего несколько строк, а в голове почему-то уже отчетливо представляешь себе эту Петровну

«Нжс Еноть!»

«Сыр тофу смотрел на меня с укором и печалью, точнее с чесноком»

«Бкаша Увек» или «Букваешка»?

А надо что-то конкретное кричать или можно просто горланить?

Когда перемудрил с названием кофейни

«Из чего состоит тыква?»

«Если уж и Насти, то только проверенные»

А вы любите «кивище прям со шкоркой наяривать»?

Ду ю спик инглиш?

«Скрестил пальцы за домовенка Кузю»