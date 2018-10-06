18 шедевров народной поэзии, авторы которых видят рифму буквально на каждом углу

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Пользователи интернета слагают уморительные четверостишия, используя для вдохновения надписи, которые попадаются им где угодно. Народное стихосложение набирает все большие обороты, приводя в восторг почитателей подобного творчества. Сейчас в ход идут не только традиционные вывески, объявления, этикетки, но даже надписи на интернет-сайтах.

AdMe.ru вдохновился первым выпуском подборки шедевров народного творчества и составил новую порцию занимательных стишков. На этот раз — с участием читателей своего сайта.

1.

Я бизупречно знаю руский,

Мной ни замечины ашибки.

В миню гарячие зокуски,

В миню

2.

Я служить пойду, я не больной, Отдыхайте, все злые скептики. Мама, папа, гордитесь мной! Ведь я -

3.

Подкралась опять одинокая ночь?

От жизни остался огарок?

В такой ситуации может помочь

4.

Утром ранним Денис умылся,

Мывшись в душе, познал он дзен!

Целый день очищался, брился.

Вот такой

5.

Если душа твоя просит скандальных известий,

Я раскрою все тайны, раз уж на то пошло:

6.

Штирлиц стоял на грани провала,

Поддаваясь на все провокации.

7.

Я с пачкой на кухне стою общежития,

Читаю: «Варить пять минут после всплытия».

Закончился август, январь, скоро май.

Никак не всплывают

8.

Зрачки расширены от страха,

В груди застрял беззвучный стон...

Я стал свидетелем ужасного:

При мне

9.

Сейчас бы молока из треугольного пакета

Да хлеба из печки с советскими шпротами,

Купить бы облака и то самое лето,

Но вот

10.

Эй, поэт, не стой на месте, Стих пиши про все подряд! В рифмах сила!

11.

Для леченья диареи

Есть простой медикамент!

Вот состав: сок сельдерея,

12.

Опускается с каждым днем

Небо серого цвета.

Продолжается за окном

13.

Вот-вот восстание машин

Грядет в Чите и в Голливуде,

И лишь троллейбус-гражданин

Прошепчет нам:

14.

Если Бог не дал вам детей,

Выход есть простой и нехитрый:

Вам поможет без всяких затей

15.

Мне кажется, во мне подряд который год

Воспетый в одах крепкий дух сменяет мякоть.

Я потерял вкус жизни, сам к себе не нахожу подход

С тех пор, как обещал тебе

16.

Не верь никому, мой дружок, хоть умри,

Чтоб впредь не рыдать над корытом,

Кто в душу полезет, тому говори:

17.

Мы с пацанами играли в рулетку,

Каждому в суп положили таблетку.

Всем аспирин, а кому-то — стрихнин.

18.

Если катишь вниз по склону

И сосна к тебе все ближе,

Осторожней: будет скоро

Бонус от наших читателей

Снова на сайте шок-контент,

Снова нас что-то бесит

Сутки зависаю на «АдМи»,

Потеряли все меня друзья.

Разберите, черт его дери

Многократно от жизни устав, Поборов свое чувство страха, Распахни врата ада, сказав:

Оставляйте в комментариях свои стихи, и, возможно, в следующий раз мы создадим подборку ваших шедевров!