18 шедевров народной поэзии, авторы которых видят рифму буквально на каждом углу
Пользователи интернета слагают уморительные четверостишия, используя для вдохновения надписи, которые попадаются им где угодно. Народное стихосложение набирает все большие обороты, приводя в восторг почитателей подобного творчества. Сейчас в ход идут не только традиционные вывески, объявления, этикетки, но даже надписи на интернет-сайтах.
AdMe.ru вдохновился первым выпуском подборки шедевров народного творчества и составил новую порцию занимательных стишков. На этот раз — с участием читателей своего сайта.
1.
Я бизупречно знаю руский,
Мной ни замечины ашибки.
В миню гарячие зокуски,
В миню
2.
Я служить пойду, я не больной,
Отдыхайте, все злые скептики.
Мама, папа, гордитесь мной!
Ведь я -
3.
Подкралась опять одинокая ночь?
От жизни остался огарок?
В такой ситуации может помочь
4.
Утром ранним Денис умылся,
Мывшись в душе, познал он дзен!
Целый день очищался, брился.
Вот такой
5.
Если душа твоя просит скандальных известий,
Я раскрою все тайны, раз уж на то пошло:
6.
Штирлиц стоял на грани провала,
Поддаваясь на все провокации.
7.
Я с пачкой на кухне стою общежития,
Читаю: «Варить пять минут после всплытия».
Закончился август, январь, скоро май.
Никак не всплывают
8.
Зрачки расширены от страха,
В груди застрял беззвучный стон...
Я стал свидетелем ужасного:
При мне
9.
Сейчас бы молока из треугольного пакета
Да хлеба из печки с советскими шпротами,
Купить бы облака и то самое лето,
Но вот
10.
Эй, поэт, не стой на месте,
Стих пиши про все подряд!
В рифмах сила!
11.
Для леченья диареи
Есть простой медикамент!
Вот состав: сок сельдерея,
12.
Опускается с каждым днем
Небо серого цвета.
Продолжается за окном
13.
Вот-вот восстание машин
Грядет в Чите и в Голливуде,
И лишь троллейбус-гражданин
Прошепчет нам:
14.
Если Бог не дал вам детей,
Выход есть простой и нехитрый:
Вам поможет без всяких затей
15.
Мне кажется, во мне подряд который год
Воспетый в одах крепкий дух сменяет мякоть.
Я потерял вкус жизни, сам к себе не нахожу подход
С тех пор, как обещал тебе
16.
Не верь никому, мой дружок, хоть умри,
Чтоб впредь не рыдать над корытом,
Кто в душу полезет, тому говори:
17.
Мы с пацанами играли в рулетку,
Каждому в суп положили таблетку.
Всем аспирин, а кому-то — стрихнин.
18.
Если катишь вниз по склону
И сосна к тебе все ближе,
Осторожней: будет скоро
Бонус от наших читателей
Снова на сайте шок-контент,
Снова нас что-то бесит
Сутки зависаю на «АдМи»,
Потеряли все меня друзья.
Разберите, черт его дери
Многократно от жизни устав,
Поборов свое чувство страха,
Распахни врата ада, сказав:
Оставляйте в комментариях свои стихи, и, возможно, в следующий раз мы создадим подборку ваших шедевров!
Фото на превью Вижу рифму / ВКонтакте