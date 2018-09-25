18 шедевральных надписей и объявлений, которые сделают ваш день
Иногда обычные объявления, надписи, информационные плакаты могут нести в себе огромный заряд юмора и позитива. И иногда достаточно пары забавных фраз, чтобы поднять настроение на весь день. Вот такие примеры мы и собрали в нашей статье.
AdMe.ru предлагает вам отложить свои дела и посмотреть на забавные объявления вместе. Может, и у вас есть похожие примеры? Расскажите нам.
А ребята не растерялись
Когда в вакансии написано: «Свободный дресс-код»
«Дресс-код для продавцов американской сети магазинов Walmart».
Заголовок: «Свобода выбора».
Ниже: «У вас множество вариантов в выборе одежды для работы. Вот спектр разрешенных цветов».
Мастера своего дела
«Хотел попить водички на работе»
Какие-то у вас неправильные кони
Такие таблички можно смело на каждый дом размещать
Главное — привлечь внимание
Суровый русский маркетинг...
Коротко и ясно
Когда витрина вводит в заблуждение
Очень страшный Тузик
Бедные рыцари
Хорошо, что хоть дышать не запрещено
Для грамотных кошек
А для кого-то — и средство передвижения
Перепись меломанов
Гениально
«Если вы читаете эту надпись — ваша пицца перевернута».
И напоследок
Фото на превью Breadeater / pikabu