18 шедевральных надписей и объявлений, которые сделают ваш день

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Иногда обычные объявления, надписи, информационные плакаты могут нести в себе огромный заряд юмора и позитива. И иногда достаточно пары забавных фраз, чтобы поднять настроение на весь день. Вот такие примеры мы и собрали в нашей статье.

AdMe.ru предлагает вам отложить свои дела и посмотреть на забавные объявления вместе. Может, и у вас есть похожие примеры? Расскажите нам.

А ребята не растерялись

Когда в вакансии написано: «Свободный дресс-код»

«Дресс-код для продавцов американской сети магазинов Walmart».

Заголовок: «Свобода выбора».

Ниже: «У вас множество вариантов в выборе одежды для работы. Вот спектр разрешенных цветов».

Мастера своего дела

«Хотел попить водички на работе»

Какие-то у вас неправильные кони

Такие таблички можно смело на каждый дом размещать

Главное — привлечь внимание

Суровый русский маркетинг...

Коротко и ясно

Когда витрина вводит в заблуждение

Очень страшный Тузик

Бедные рыцари

Хорошо, что хоть дышать не запрещено

Для грамотных кошек

А для кого-то — и средство передвижения

Перепись меломанов

Гениально

«Если вы читаете эту надпись — ваша пицца перевернута».

И напоследок