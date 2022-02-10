18 счастливиц, которые могут о своих украшениях днями и ночами рассказывать

Наверняка у каждого есть «то самое» украшение — дорогое сердцу сокровище, за которым скрывается целая история. Кто-то получает его в подарок, кому-то оно достается по наследству, а кто-то и вовсе сам его делает. И ну как тут не похвастаться.

Мы в AdMe.ru разузнали, в какие украшения влюблены жители всего мира. И неважно, обручальное это кольцо с бриллиантами или вручную изготовленная бижутерия.

«На улице было —30 °C, над нами — тысячи звезд. Он встает на колено и протягивает это! Конечно, я сказала: „Да-а-а-а!“»

Не знаю, чему я завидую больше: тому, что ты видишь северное сияние и одновременно получаешь предложение, или этому кольцу. © alfredoatmidnight / Reddit

«Сама сделала этот комплект, который светится, между прочим»

Ты просто какая-то эльфийская принцесса! © Spargel3 / Reddit

«Вообще кольцо мы выбирали вместе, но он все равно хотел меня удивить»

«Мне задали тот самый вопрос на 30-летие. Ну какой же шикарный способ отметить юбилей!»

Так, я хочу такое же, и нужно точно знать: оно цепляется за волосы? © notstudyingrn / Reddit

Ношу его неделю, и вообще никаких проблем! © TinyNugggins / Reddit

«Раздобыла себе в коллекцию украшение примерно 1900 года»

«По-моему, когда он делал мне предложение, я реально потеряла сознание. Да, была прямо в шоке»

Этот камень выглядит как идеальный осколок кристально чистого льда. Нереально красиво. © caseydoeswords / Reddit

«У меня не так много тех, с кем я могу поделиться новостью о помолвке. Ребята, порадуйтесь хоть вы за меня»

Поздравляем! Твое кольцо великолепно! Почему-то считается, что на свадьбе должна быть толпа друзей. Забей и придумай свои собственные традиции! © 77kloklo77 / Reddit

«Этот обалденный винтажный кулон только что достался мне от бабушки. Еще и с секретным отделением!»

Признавайся: что будешь в него прятать? © grapejelly6 / Reddit

Я все продумала: буду класть туда 2 таблетки ибупрофена. © brittlebittle / Reddit

Чем-то напоминает кольцо принцессы Дианы. Нереальное

Блин, всегда хотела обручальное кольцо с изумрудом. В общем, уже показала эту фотку мужу. © hands_of_sin / Reddit

«А я вот сделала это кольцо с маками»

«Не смотрите на мои ногти, которые вечно обдираю, нервничая, ведь я получила кольцо своей мечты!»

Да никто и заметит твои ногти, серьезно. Ведь тут такое! © conversesap / Reddit

«Учусь на ювелира и вот сделала подвеску из золота»

Выглядит как сокровище, которое когда-то принадлежало королеве, а теперь находится в музее. © absolemo / Reddit

Вчера был действительно хороший день

Мне кажется, ты вполне можешь со своими руками в рекламе подрабатывать. © youngtwentysomething / Reddit

«Нашла в сливе старенькой стиралки»

«На нем еще есть гравировка с таким текстом: „Vellmah“». Скорее всего, это имя или фамилия. Кто-то написал свое, ну или своей половинки. © MageKorith / Reddit



«Сделала подвески с опалом вот в такой нетипичной оправе»

И эта девушка тоже сама сделала серьги

«Подобрала прямо с земли. В жизни не видела ничего подобного»

Оно явно покрыто золотом и стоит очень дорого. © 13579197 / Reddit

«Естественно, я сказала „да“»

«Поняла, что без ума именно от такой формы камней, году примерно в 2014-м, когда случайно увидела фотографию в интернете. И вот жених каким-то чудом преподнес мне идеальное кольцо из всех возможных. Оно просто кричит о том, что мое!»