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18 счастливиц, которые могут о своих украшениях днями и ночами рассказывать

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Наверняка у каждого есть «то самое» украшение — дорогое сердцу сокровище, за которым скрывается целая история. Кто-то получает его в подарок, кому-то оно достается по наследству, а кто-то и вовсе сам его делает. И ну как тут не похвастаться.

Мы в AdMe.ru разузнали, в какие украшения влюблены жители всего мира. И неважно, обручальное это кольцо с бриллиантами или вручную изготовленная бижутерия.

«На улице было —30 °C, над нами — тысячи звезд. Он встает на колено и протягивает это! Конечно, я сказала: „Да-а-а-а!“»

  • Не знаю, чему я завидую больше: тому, что ты видишь северное сияние и одновременно получаешь предложение, или этому кольцу. © alfredoatmidnight / Reddit

«Сама сделала этот комплект, который светится, между прочим»

«Вообще кольцо мы выбирали вместе, но он все равно хотел меня удивить»

«Мне задали тот самый вопрос на 30-летие. Ну какой же шикарный способ отметить юбилей!»

«Раздобыла себе в коллекцию украшение примерно 1900 года»

«По-моему, когда он делал мне предложение, я реально потеряла сознание. Да, была прямо в шоке»

  • Этот камень выглядит как идеальный осколок кристально чистого льда. Нереально красиво. © caseydoeswords / Reddit

«У меня не так много тех, с кем я могу поделиться новостью о помолвке. Ребята, порадуйтесь хоть вы за меня»

  • Поздравляем! Твое кольцо великолепно! Почему-то считается, что на свадьбе должна быть толпа друзей. Забей и придумай свои собственные традиции! © 77kloklo77 / Reddit

«Этот обалденный винтажный кулон только что достался мне от бабушки. Еще и с секретным отделением!»

Чем-то напоминает кольцо принцессы Дианы. Нереальное

  • Блин, всегда хотела обручальное кольцо с изумрудом. В общем, уже показала эту фотку мужу. © hands_of_sin / Reddit

«А я вот сделала это кольцо с маками»

«Не смотрите на мои ногти, которые вечно обдираю, нервничая, ведь я получила кольцо своей мечты!»

  • Да никто и заметит твои ногти, серьезно. Ведь тут такое! © conversesap / Reddit

«Учусь на ювелира и вот сделала подвеску из золота»

  • Выглядит как сокровище, которое когда-то принадлежало королеве, а теперь находится в музее. © absolemo / Reddit

Вчера был действительно хороший день

«Нашла в сливе старенькой стиралки»

«На нем еще есть гравировка с таким текстом: „Vellmah“».

  • Скорее всего, это имя или фамилия. Кто-то написал свое, ну или своей половинки. © MageKorith / Reddit

«Сделала подвески с опалом вот в такой нетипичной оправе»

И эта девушка тоже сама сделала серьги

«Подобрала прямо с земли. В жизни не видела ничего подобного»

«Естественно, я сказала „да“»

«Поняла, что без ума именно от такой формы камней, году примерно в 2014-м, когда случайно увидела фотографию в интернете. И вот жених каким-то чудом преподнес мне идеальное кольцо из всех возможных. Оно просто кричит о том, что мое!»

А у вас есть «то самое» украшение? Как оно у вас появилось?

Фото на превью Mrs305worldwide / Reddit
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