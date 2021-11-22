18 счастливчиков, которые совсем не ждали подарков, а тут вселенная взяла и расщедрилась

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Порой удача подстерегает нас в совершенно непредсказуемых местах. Кто-то радуется лишней конфете в упаковке. Другие неожиданно получают подарки, о которых мечтали с самого детства. Даже милый пустяк может придать красок обычному дню. И такие вещи западают в душу надолго.

Мы в AdMe.ru уверены, что чудеса могут поджидать человека повсюду. Главное — уметь замечать такие мелочи и радоваться им.

«Друг заказал себе обычный сэндвич с картошкой фри, а ему принесли это»

«Сегодня получил подарок от родителей. Мечтал о нем с детства. Но мне сказали, мол, до 35 лет ни-ни»

В упаковке неожиданно оказалось 2 конфеты

«Клиенты оставили мне такой конверт. И это не считая чаевых»

«Джон, спасибо вам».

«Сегодня мой первый день на новой работе. И у меня впервые в жизни есть свой личный кабинет с окном»

«Не успела перекусить перед работой, и моя начальница предложила заказать роллы. Не ем морепродукты, поэтому пришлось отказаться. И тут она приносит мне это»

«Заехал сегодня на дачу и увидел, что сосед оставил мне вязанку дров во дворе. Спилил дерево и решил поделиться»

«Неделя обещала быть не слишком-то хорошей, пока я не обнаружил у себя под дверью эту коробку от соседей»

«Привет, сосед! Надеемся, тебе понравятся эти шоколадки! Если тебе что-нибудь понадобится, пожалуйста, звони или пиши. С наилучшими пожеланиями!»

«В честь дня рождения подруга сделала мне предложение»

«На этом рейсе вместе со мной был только еще один пассажир»

«Моя девушка ссыпала в этот мешок кучу желейных конфет из маленьких пакетиков и вручила мне»

«В прошлом сезоне потерял одну лыжу. Отправился недавно в горы и смог ее найти»

«Купил гриль. Его доставили в коробке, которая превращается в детский домик»

Иногда мы получаем запоминающиеся подарки от совершенно незнакомых людей

Пару лет назад отдыхала в Сочи. Ровно в свой день рождения вдрызг разругалась с подругой и осталась отмечать в гордом одиночестве. Сидела вечером в ресторанчике над куском торта со свечкой и рыдала. И тут официантка принесла мне огромное мороженое в подарок от себя. © Подслушано / VK

«Бизнес моего товарища переживает не лучшие времена. И тут какой-то незнакомец при оплате заявил, что каждый из нас иногда нуждается в поддержке»

«Сегодня мне исполнилось 40, и вот что меня ждало поутру»

«Пока я плескался в ванной, жена украсила наш номер в отеле»

«Это твой день рождения».

Даже Снегурочкам и Дедам Морозам иногда нужны подарки

Была я Снегурочкой на утреннике в школе-интернате. После спектакля не успела переодеться и потопала домой в нарядной шубе и с короной на голове. Люди по дороге улыбались и просили подарков. А я дрожу холода и думаю: «Вот бы мне кто подарок подарил!» И в этот момент подходит парень и вручает мне шоколадку. Добрая душа! © Подслушано / VK