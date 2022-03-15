18 родственников, которые отчебучили такое, что в голове не укладывается

Некоторые родственники способны натворить таких дел, что просто диву даешься. И особенно неприятно то, что там, где чужого человека мы мигом поставили бы на место, с родными приходится церемониться.

Мы в AdMe.ru считаем, что некоторую родню героев нашей подборки неплохо было бы отправить в какую-нибудь школу, где эти люди могли бы подучить правила приличия. Другим же можно на первый раз вынести строгое предупреждение.

Сестра папы — та еще тетушка. Ко всем лезет со своими советами, дарит на все праздники фигню из «Копеечки» и критикует любое застолье. В общем, никого не обделит вниманием. Сегодня на празднике в честь дня рождения папы она приставала со своими расспросами ко всем, кроме меня. А когда я к ней обратилась, невозмутимо сказала: «О, и ты здесь. А я о тебе и забыла вовсе». © Палата № 6 / VK

Как-то давно приехали с двоюродной сестрой в другой город к родственникам. Встретила нас дядина супруга. Поздоровалась и, всматриваясь в сестру, говорит:

— Ой, ты на свою маму так похожа!

И, секунду подумав, добавляет:

— Мать у тебя в молодости некрасивой была. © marrena / Pikabu

— Ой, ты на свою маму так похожа! И, секунду подумав, добавляет: — Мать у тебя в молодости некрасивой была. © marrena / Pikabu Когда родился мой старший сын, брат сказал, что не разрешает мне называть его в честь нашего отца, так как это имя принадлежит его первенцу. Первой у него родилась девочка, а сын появился лишь 4 года спустя — к тому времени, когда у меня уже было двое парней. © Ann Marie Beacock / Quora

Моя свекровь звонила мне в субботу в 6 часов утра. Поболтать! И раздраженно говорила: «Хватит дрыхнуть, приличные люди с раннего утра работают». Сама она на тот момент нигде не трудилась, а у нас с мужем была рабочая пятидневка, и, естественно, в выходные мы хотели отоспаться. Звонила она именно мне, а не ему. Тогда я стала звонить ей по ночам, часа в 2. И раздраженно говорила: «Нечего дрыхнуть! С чего бы вам уставать?» Впечатлилась и больше не беспокоила.

С мужем гостили у его родителей. Когда видела, что свекровь что-то делает, подходила и спрашивала: «Может, нужно чем-то помочь?» Она в ответ: «Спасибо, не надо». Ну не надо так не надо, не навязывать же свою помощь. В итоге она мне высказала, что, мол, она специально несколько дней оставляла на столе овощи и ждала, когда я их порежу, а я такая плохая хозяйка, что и салат сделать додуматься не могу. Я спрашиваю: «А почему вы мне прямо не сказали, что надо сделать?» В ответ, мол, ты сама должна была догадаться. © Анастасия / AdMe

Соседу на свадьбу теща с пафосом подарила дачу, причем официально, с документами. Пришла весна, она им вдруг звонит и верещит: «Почему грядки не вскопаны?!» А их никто и не собирался копать: уже месяц, как дача была продана, ибо молодые раскусили «маму» и пустили деньги на первый взнос. А сами поселились у свекров, которые не понтовались, а просто потеснились и денег на ипотеку подкинули. © KlblPDblPCKlEP4b / Pikabu

Двоюродная сестра навязалась прийти ко мне в гости с маленькими детьми. Завела их в комнату взрослой дочери, показала ее старые игрушки, и мы их оставили примерно на 10 минут. Возвращаемся и видим картину маслом: они добрались до косметички и разбили палетку. Сеструха сразу засуетилась, извинилась и решила, что пора покидать квартиру. Остановила ее уже возле порога, попросила вернуть деньги за разбитую косметику. Так она сказала, что это не по-семейному и ноги ее больше в нашем доме не будет. © Палата № 6 / VK

Жили молодой семьей, на свои. Мама говорит как-то: «Сапоги у тебя прохудились. Давай, я тебе деньги на них подарю». Проходит около 2 лет, мне нужно мобильный номер закрыть и приличную такую сумму вывести на другой номер этого же оператора. Договариваюсь с мамой, мол, тебе придет столько-то, это от меня, ты мне просто отдай наличкой. К слову сказать, у нас был маленький ребенок. Денег в обрез, прихожу к маме, а она мне и говорит: «Вот помнишь те сапоги? Ты мне должна была, и деньги останутся у меня». © v80447328322 / Pikabu

Живем с сестрой отдельно от родителей, и она дико раздражает меня в бытовом плане. Я не чувствую, что мы на равных. Она нерегулярно платит свою долю за квартиру, не покупает общие бытовые товары, такие как туалетная бумага или порошок. При этом никогда не задумывается об экономии, может гонять машинку ради одной футболки, принимать ванну каждый день, хотя у нас счетчики. Мечтаю жить отдельно, но понимаю, что не хочу тратить деньги на аренду, оставив всю квартиру ей. © Подслушано / VK

Моя свекровь была той еще кулинаркой. Думаю, она могла бы испортить и стакан воды. Как-то, когда муж уже ушел из семьи, она пригласила меня с годовалым сыном на ужин в дом, где жили она, 2 моих шурина и золовка. Когда я приехала, увидела, что все ингредиенты для приготовления ужина выложены на стол, и ее младший объявил, что я могу начать готовить. Ну я не возражала, но было неудобно: все же я приехала в гости, да и за сыном нужно присматривать. После ужина, когда я помогала убирать со стола, слышу, она говорит невестке: «Прячь еду, чтобы эта все не доела». © Sharon Stein / Quora

Папа сказал моей сводной сестре, что он не заботится о ней, потому что она биологически не его ребенок. После того как я ее успокоила, в гневе позвонила ему и поставила перед выбором: либо мы обе его, либо никто из нас. Он так и не понял, почему в его жизни не может быть только меня, почему я так беспокоюсь о своей сестре. © Capta1n_Cha0s / Reddit

Свекровь еще с выписки внука каждый раз, когда мы к ней приезжаем, начинает: «Ой, какая мама у тебя плохая, не кормит», «Мама плохая, не качает на ручках», «Мама плохая, соску не хочет купить сыночку». Естественно, все это она говорит, обращаясь к моему месячному сыну. Что за каша у нее в голове? © SonyaShh / Pikabu

Мама и бабушка прописали меня, тогда 18-летнюю девчонку, в приватизированной бабушкиной квартире. Мол, ухаживай за бабулей, жилье тебе потом достанется. В итоге сестра и мама поровну владеют 3-комнатной квартирой, и мама — наследница бабушкиной квартиры, так как та мне ее так и не завещала. Бабушке 91 год, она почти не встает, забота о ней на мне, а у меня уже двое детей-школьников. А пенсию бабушка почти целиком отдает кому? Моей маме, потому что у мамы пенсия маленькая, а у меня зарплата больше.

На свадьбу моей сестры мать жениха притащила огромный узел — нечто, завернутое в простыню и завязанное сверху. Мы думали, что там постельное белье, одеяло и подушки. Оказалось, там все вещи жениха: носки, трусы, майки, рубашки, куртки. То есть она просто сложила все его ношеное добро и преподнесла в качестве подарка.

У моего мужа есть двоюродная бабушка, с которой мы беседуем по телефону 1–2 раза в год. Один из наших любимых разговоров с ней был после рождения нашего второго сына. Она сказала мужу, которому в то время было 42 года: «У вас родился еще один ребенок? Мальчик? Поздравляю. Но не слишком ли ты старенький для того, чтобы заводить детей?» © SuchLovelyLilacs / Reddit

Я переехала и не смогла взять кота с собой. Тетя сказала, что они усыпят его. Она утверждала, что он слишком стар (ему 11 лет) и никогда не сможет стать домашним или ужиться с другими животными. До этого она обещала, что станет о нем заботиться, но после того, как завела щенка, передумала. Я попросила других родственников организовать «похищение», и мы успешно вернули кота домой. © spontaniousnerves / Reddit

У свекрови навязчивая идея, будто мы неправильно ухаживаем за дочкой. Поэтому она заявляется к нам домой без приглашения и наводит свои порядки: то пупок залить зеленкой пыталась, то искупать ребенка в марганцовке, то «капни молочка в нос от козявок». Но апогеем стала история, когда мы пошли за покупками и она на весь торговый центр заорала мне вслед, чтобы я не забыла вымыть руки после туалета. © Палата № 6 / VK

Сыну было 2 года, когда пришлось оставить его на полдня у свекрови со свекром. Собрала целую сумку: еда, подгузники, лекарства от аллергии, накатала список, что и когда давать. Возвращаюсь: ребенок весь в соплях и каких-то пятнах, рыдает, подгузник так полон, что сполз до колен, сумка даже не открыта, стоит там, куда я ее поставила. Меня аж затрясло, а свекровь на полном серьезе говорит: «Да он ни о чем не просил». За 8 часов они не догадались без просьб 2-летнего малыша о том, что ему нужно поменять штаны, покормить его и дать лекарство, блин!