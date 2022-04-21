18 родственников, которые и дня прожить не могут, чтобы не отчебучить чего-нибудь этакого

Мы все стараемся любить своих родных, невзирая на их своеобразные бытовые выходки. Некоторые их шалости вызывают улыбку или недоумение, другие же повышают наш градус негодования. И порой складывается ощущение, что рядом живут совершенно неприспособленные к жизни люди.

Мы в AdMe.ru не раз сталкивались с похожими чудачествами близких и потому знаем, каково это — быть на месте многих героев данной статьи.

«Как мой муж записал дату, когда он открыл этот апельсиновый сок»

«Сегодня».

«Брат кусает наши металлические соломинки»

«Моя девушка нарезает свои сэндвичи так»

«Муж выбрасывает мусор прямо в кладовку»

«Мой парень позаимствовал „пару“ моих берушей»

«Прошлой ночью я не мог понять, почему моя дверь не закрывается и не защелкивается»

«Как моя мама открывает упаковки»

«Есть ли у кого-нибудь еще родственники, которые так делают, чтобы у них „всегда было мягкое масло“?»

«Как мой ребенок ест клубнику»

«Я живу с монстрами»

«Ванная комната после того, как мой старший брат воспользовался ею»



«Вчера мама наводила порядок в холодильнике и поставила контейнеры, полные испортившейся еды, в раковину, чтобы я помыла их»

«Муж уехал на рыбалку и положил филе форели в холодильник. Не спрашивайте меня, как оно сюда попало»

«Кто-то помыл тарелку с молотым перцем, и теперь на всем, что я мою, он остается»

«Сестра пригласила меня на кофе, чтобы пообщаться, а потом сделала вот что. Я пыталась вступить в разговор»

«Моя жена кладет новый хлеб в морозилку. А я хотел сэндвич»

«Я люблю своего мужа. Я люблю сыр. Дорогой, какого черта?»

«Вот с чем мне приходится сталкиваться каждое утро, когда я иду в туалет»