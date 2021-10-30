18 родителей, которые решили соригинальничать и дали детям такие имена, что хоть стой, хоть падай

Многие из нас еще с детства усвоили, что «как вы яхту назовете — так она и поплывет». Поэтому некоторые родители, которые мечтают о нестандартной и яркой жизни для своих малышей, дают им весьма замысловатые имена. Сегодня сложно кого-то удивить дочкой Миланой или сыном Добрыней. Скорее, имена Маша и Ваня вызовут у знакомых недоумение: мол, неужели фантазии не хватило на что-то более оригинальное?