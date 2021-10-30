18 родителей, которые решили соригинальничать и дали детям такие имена, что хоть стой, хоть падай
Многие из нас еще с детства усвоили, что «как вы яхту назовете — так она и поплывет». Поэтому некоторые родители, которые мечтают о нестандартной и яркой жизни для своих малышей, дают им весьма замысловатые имена. Сегодня сложно кого-то удивить дочкой Миланой или сыном Добрыней. Скорее, имена Маша и Ваня вызовут у знакомых недоумение: мол, неужели фантазии не хватило на что-то более оригинальное?
Мы в AdMe.ru уверены: разнообразие — это чудесно. И с удовольствием прочитали о том, какие нестандартные имена на слуху у пользователей сети.
- Гуляем с Федей на детской площадке. Как будто попали в дворянское собрание: помимо нас там еще Эрнест, Серафим, Лука, Катрина и Николя. Николя спрашивает: «А Федя — это какое полное имя?» Я сказала, что барон Фредерикс. © Векшина Векшина / VK
- У моей подруги есть дочь, которую она родила в мае и назвала запланированным именем Майя. Тем же летом она снова умудрилась забеременеть. Родила в марте и уже принципиально назвала дочь Мартой. Получились девочки-погодки, названные как бы в честь своих месяцев рождения. И вот спустя 5 лет опять животик и опять девочка. На этот раз октябрьская. Но подругу это не остановило — следуя сложившейся традиции, она назвала дочь Октябриной. Коротко зовут ее Бри. Ох уж эти родители-выдумщики. © Подслушано / VK
- Племянница родилась в стране, где приняты двойные имена. Назвали ее Ева Николь. Фамилии там тоже двойные, папина и мамина (жена не принимает фамилию мужа). Но так как родители ребенка регистрировались изначально в России, то и у папы, и у мамы одна фамилия — Король. Учитывая все эти обстоятельства, в российском детском саду девочка стала Левомеколь Король-Король. © Нина Олейникова / Facebook
- Была рядом с детской площадкой, где гуляло множество мам с детьми лет 3–4. Вдруг слышу, как одна мамочка стала звать свою девочку: «Фима, вернись! Фимка, сейчас же вернись!» Девочка не реагировала, а я подумала: «Ужасное имя для малышки. Как можно было так назвать?» Но когда мама уже нервно закричала: «Серафима, немедленно возвращайся!» — то девочка вернулась, и я увидела премилую девчулю с серыми глазами: ну настоящая Серафима. © Татьяна Овчаренко / Facebook
- Устроилась продавцом в магазин, со всеми нашла общий язык, кроме завхоза нашего. Даже имени ее не знала. Эту необъятную строгую женщину все звали Петровной. Я решила у коллег уточнить ее имя, а сменщица моя как заржет, мол, тебе лучше не знать. Но я выяснила! Оказалось, ее зовут Талия. Талия Петровна! Ее родители, видимо, решили назвать дочь в честь греческой музы поэзии и комедии, но на музу наша Петровна была похожа меньше всего.
- Живу в Греции. Однажды в ветеринарной клинике познакомилась с врачом, которую звали Москва. Обсудили, конечно, ее имя. Каково же было мое удивление, когда у меня на работе появилась новая напарница-гречанка по имени Москва. Помню, забежал ко мне на работу знакомый земляк, спросил, как зовут новую сотрудницу. Я ему: «Москва!» Он: «Если она Москва, то я Ленинград!» Долго не верил, пока она ему свое водительское удостоверение не показала. © Елена Паненко / Facebook
- Слышала историю со стандартным началом: у женщины задержка, возраст немного за 50. Гинеколог говорил ей, мол, у вас климакс, пока «климакс» шевелиться не начал. В итоге она родила пацанов-близнецов. Папенька оказался юморным. Теперь у них растут сыновья с именами Клим и Максим. © Tantra / AdMe
- Меня зовут Аэлита. Как только имя мое ни коверкали: и Элита, и Айлита, и «А-а-а, как там тебя». Рыдая, приходила из школы домой и спрашивала маму: «За что ты меня так назвала?» Она всегда говорила, что это красивое имя, мол, поймешь, когда повзрослеешь. Да, теперь постоянно, когда спрашивают, называю свое имя с гордостью. И мой муж влюбился в это имя, и вместо «зая», «котик» он уже 15 лет говорит «Аэлита», потому что «зай и котиков полно, а твое имя одно». © Аэлита Акопова / Facebook
- Была у меня коллега-татарка. Настоящее имя — Ландыш Кодусовна. Работала музработником. После того как одна девочка назвала ее «Ландыш Кактусовна», сменила имя и стала Ланой Константиновной. © Ирина Машукова / Facebook
- Соседи назвали свою новорожденную дочь Анастейшей. Пока гуляют, зовут ее Стасей. Спрашиваю: «Почему не Анастасия? Как будет отчество?» — «Ивановна». Анастейша Ивановна? Бр-р-р... Я реально так устарела? © marta_for / Twitter
- А меня однажды жизнь свела с девушкой по имени Серафима (учились вместе), хорошее имя, красивое. Забавно то, что ее отца звали Серафим, и было необычно слышать «Серафима Серафимовна». Вишенкой на торте оказалась ее фамилия — Машкина. Машкина Серафима Серафимовна, если ты читаешь это — привет! © nCuXoDeJluK / Pikabu
- У лежащих в роддоме рано или поздно заходят разговоры о выбранных ими именах для новых людей. Среди невероятных Спартаков, Соломонов, Кассандр однозначным победителем стало для меня желание молодой мамы по фамилии Чай назвать дочь Мелиссой. © bogey66 / Pikabu
- У меня сына зовут Максим. Однажды он познакомился с мальчиком, который тоже представился Максом. Я говорю своему: «О, вас обоих зовут Максим», а его мама мне так презрительно отвечает: «Вообще-то мой сын не какой-нибудь Максим, а Максимилиан». © Анастасия / AdMe
- Однажды на работе мне положили на стол записку, в которой была просьба о том, чтобы я перезвонил в отдел снабжения и поговорил с одним из их сотрудников. На записке красовалась надпись: «23-14, Наташа Викторовна». Я тут же набрал номер и попросил к телефону Наталью Викторовну. Однако мне сказали, что правильное имя у сотрудницы Наташа. Позже я уже у нее узнал, как она получила такое имя. Мама назвала ее в честь бабушки, которая жила в одной восточно-европейской стране именно с таким именем. Как потом мне рассказывала Наташа, проблем с именем хватает, и эти проблемы возникают, когда ее вписывают в документы «Наталья» вместо «Наташа». А на работе ее часто называют Натальей, и она на это не обращает внимания. © TermExit / Pikabu
- Познакомилась с мальчишкой с очень необычным именем — Нектарий. Вычурные имена давно не удивляют, но Нектарий — это что-то новенькое. Я спросила: «Как же такое имя выбрали родители?» Оказалось, что его маме на рынке его отец подарил нектарин, уж очень она ему приглянулась. © Подслушано / VK
- В больнице лежала с мальчиком, которого зовут Ангел. Помню, как в первый день еще было очень странно услышать на все отделение: «Ангел, таблетки пить!» © jla_dreamer / Twitter
- У ребенка в садике было семейство русскоязычное, девочек звали Николь, Мишель и Шанталь. Когда родился мальчик, дедушка с Урала хлопнул кулаком по столу и сказал, мол, чур это наполеоновское нашествие — у младшего будет имя Петя! Не знаю, по какой причине, но его именно Петей и записали. Так что очень забавно: Николь, Шанталь, Мишель и Петя. © Лилия Маряева / Facebook
- Лежим с девчонками в палате после родов, обсуждаем, кто как своих детей назовет. Одна все никак не может придумать. А дело было 24–25 июля, детки наши родились Львами.
— Так назови его Львом! Хорошее же имя, — предлагает одна из мамочек.
— Ага, спасибо, — с нескрываемым возмущением отвечает ей соседка. — И что получится? Лев Зайцев?! © bicoras / Pikabu
А какие нестандартные имена встречались в жизни вам?
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