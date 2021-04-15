18 родителей, которые ожидали от подростков чего угодно, но те все равно смогли огорошить всю семью

В отроческие годы организм человека меняется с невероятной скоростью, особенно его мозг. Так, у подростков повышаются способности к обучению и запоминанию, но вместе с ними — склонность к риску, опасным развлечениям и необдуманным поступкам. И не стоит забывать о гормонах. Согласитесь, сложно оставаться спокойным и покладистым, имея такой набор.

Мы в AdMe.ru уверены: если у вас есть дети подросткового возраста, то эти 18 ситуаций, скорее всего, покажутся вам знакомыми.

«Не такие журналы для взрослых я ожидал найти под кроватью сына»

«Домашнее хозяйство».

«Если дочь носит короткие шорты, то чем папа хуже?»

«Жизнь с сыновьями-подростками»

«Мальчики, если вы тронете этот пирог, вам конец! Это на ужин. Люблю вас, мама».

Неопровержимое доказательство того, что в доме есть подросток

«Мой брат-подросток только что приготовил эту так называемую карбонару»

«Нашла это в комнате 14-летней сестры. Чуть сердце не остановилось от страха»

Это работает только в одну сторону, так что даже не думайте читать переписки детей

«Подруга попросила своего 13-летнего сына купить связку бананов. Вот что он притащил из магазина»

Тинейджеры могут быть несносными

«Дочь сказала, что ей это нужно. На мои увещевания, мол, дома есть майонез и кетчуп и она просто может их смешать, ответила, что я ничего не понимаю. Пришлось раскошелиться на $ 3»

«Мой братец поставил курицу на разморозку на полчаса. Хорошо, хоть дом уцелел»

«Каждый раз, когда я пытаюсь докричаться до своих подростков на 2-м этаже, наш кот делает так»

Когда ребенок наконец перерастает этот сложный период

«14-летняя дочь подарила мне эту красивую коробку на Рождество»

«В этом году я не могу себе позволить купить подарок для тебя, так что дарю тебе эту коробку».

«Мой подросток плевать хотел на то, как я буду отмывать это. Убрал сковородку в сторонку и прикрыл противнем, чтобы я не видел»

«Попробовала бы моя дочь хлопнуть такой вот дверью, когда психует»

«Ругался с сыном из-за того, что он плохо смывает за собой в туалете. А оказалось, дело вот в чем: наш кот сам научился пользоваться унитазом»

Когда вышли поиграть на свежем воздухе