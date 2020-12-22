18 реальных историй, в которых жизнь меняется на 180 градусов после одного-единственного события

После университета безрезультатно перерыл все онлайн-ресурсы в поиске работы. Совершенно случайно наткнулся дома на газету (откуда она вообще у нас взялась?) с разделом «Карьера». Итог: получил работу в другом городе, встретил там одного из своих лучших друзей, который познакомил меня со своими друзьями, а те — со своими, а те... Ну, вы поняли... Пока я наконец не познакомился со своей женой. Если бы я нашел работу по специальности, я бы ни за что не пересекся с кем-либо из этих людей. © The5thbeagle / Reddit

Дело было лет 10 назад, у нас дома тогда еще не было компьютерных игр. Чтобы не скучать, я проводил кучу времени в программе для редактирования видео, которая была на компьютере. В тот момент это не казалось чем-то серьезным, но, знаете, прямо сейчас я работаю видеомонтажером в кино- и телепроектах. © Beanbiin / Reddit