18 реальных историй, в которых жизнь меняется на 180 градусов после одного-единственного события
Путешественник во времени отправился в прошлое и случайно раздавил бабочку. Это полностью изменило мир. Звучит как сюжет фантаста? Он и есть. Это один из рассказов Рэя Брэдбери. А после был фильм «Эффект бабочки», в котором закрепилась идея о том, что порой на нашу жизнь серьезно влияют совершенно незначительные, на первый взгляд, события.
Сегодняшняя подборка — о людях, в жизнях которых эффект бабочки сыграл очень значительную роль. Мы в AdMe.ru, конечно, многое видели, но все равно равнодушными не остались.
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Сотрудник страховой фирмы должен был сообщить мои данные в клинику, но заболел. Так что я позвонил сам. По случайности только что кто-то отменил свою запись на ближайшую пятницу, и администратор с радостью предложил мне перенести прием на это место. А это на целый месяц раньше, чем я был записан изначально. Я, конечно же, согласился — очень хотелось поскорее решить вопрос с операцией на открытом сердце, которая мне предстояла. И знаете, что сказал хирург после обследования? Что я не дожил бы до первоначальной даты приема. Так что чужой грипп спас мне жизнь. © Myeggsarebig / Reddit
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Если коротко, то пошел я к врачу по поводу занозы, которую загнал, пока дрова колол, а через 6 месяцев мне удалили большую часть почки с карциномой. Если бы не эта заноза, вероятно, я бы умер от рака почки. © Atomic_ad / Reddit
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Когда моему мужу было 18, он узнал, что его мама на самом деле не мексиканка, а испанка. Забавы ради он изменил свою страну на MySpace с США на Испанию. В этот момент я, находясь в Австралии, помогала подруге, изучающей испанский, найти кого-нибудь, чтобы подружиться и попрактиковать язык. Я наткнулась на страничку своего будущего мужа и решила тоже направить ему заявку в друзья. Мы отлично поладили, встретились через 3 года, сейчас уже 7 лет в браке. Если бы он на день-другой не сменил страну, мы бы никогда не узнали друг о друге. © Naganofagano / Reddit
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После университета безрезультатно перерыл все онлайн-ресурсы в поиске работы. Совершенно случайно наткнулся дома на газету (откуда она вообще у нас взялась?) с разделом «Карьера». Итог: получил работу в другом городе, встретил там одного из своих лучших друзей, который познакомил меня со своими друзьями, а те — со своими, а те... Ну, вы поняли... Пока я наконец не познакомился со своей женой. Если бы я нашел работу по специальности, я бы ни за что не пересекся с кем-либо из этих людей. © The5thbeagle / Reddit
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Дело было лет 10 назад, у нас дома тогда еще не было компьютерных игр. Чтобы не скучать, я проводил кучу времени в программе для редактирования видео, которая была на компьютере. В тот момент это не казалось чем-то серьезным, но, знаете, прямо сейчас я работаю видеомонтажером в кино- и телепроектах. © Beanbiin / Reddit
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Чем старше становлюсь, тем яснее осознаю, насколько, казалось бы, незначительные решения и действия повлияли на то, где я сейчас нахожусь. Например, 25 лет назад я решил заменить лампочку в холодильнике перед тем, как выйти из дома, из-за этого оказался не в том месте и не в то время, меня ограбили, что привело к моему решению переехать из города, в котором я жил. Так я встретил свою жену, у нас появились дети. Думаю, я написал бы тут что-то совсем другое, если бы не поменял лампочку в тот день. Путь в мое настоящее лежит через эти (и многие другие) небольшие решения. © BrStFr / Reddit
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Ярмарка вакансий в университете. День казался просто бесконечным. Я уже собрался уходить, когда увидел стенд Honda. Да, создавать автомобили было бы здорово, но к ним была гигантская очередь, я устал. Да и каковы шансы? Но раздавали шляпы, рубашки и автомобили за заполнение анкеты. Я оставил заявку. Через день мне перезвонили для онлайн-собеседования. Прохожу его и целый месяц не получаю никаких новостей. И вот однажды ночью мне позвонили, сказали, что я был в резерве и вот кто-то выбыл из конкурса. И я принимаю предложение. После окончания школы уезжаю примерно за 1 тыс. миль от дома на новую работу, где через несколько лет встречаю свою жену. У нас сейчас 2 детей. В общем, курс моей жизни задали хорошие подарки. © Robotmonkeyshark / Reddit
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Через пару лет после выпуска отправила другу из средней школы (в которого была безумно влюблена) сообщение, поздравила с днем рождения. Состоялся этот традиционный надо-будет-обязательно-встретиться-ритуал, и тут он говорит: «Как насчет понедельника?» В следующем месяце «нам» исполняется 6 лет. Лучшее, что когда-либо случалось со мной. © Lulun97 / Reddit
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На днях я ехал домой с работы. Дороги свободные, а передо мной машина с номерным знаком, который начинается с KFD. Это навело меня на мысль о KFC и чипсах с солью. Мои чипсы несли, кажется, целую вечность (минут 10). А когда я вышел, чтобы продолжить путь, увидел, что движение на дороге почти полностью остановилось. Оказалось, произошло столкновение нескольких автомобилей. Проезжая место аварии, заметил номерной знак одной из машин — тот же с KFD. Чипсы с солью спасли мне жизнь. © Kimar2 / Reddit
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Когда умерла мама, друзья отвезли меня в Малагу (Испания), чтобы немного подбодрить. Прошло 4 года, а я все еще здесь и никогда не был счастливее. Я им всем обязан за это спонтанное путешествие. © Yestin1000 / Reddit
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Бывшие коллеги жены прислали ей письмо с вопросом о том, не хочет ли она сыграть в короткометражном фильме, который они снимают для развлечения. Она согласилась и взяла меня с собой (я тогда работал в страховании, мечтал о кино всю жизнь, но никак не мог попасть в эту сферу). На съемках я познакомился с продюсером, и вот сейчас, спустя 11 лет, создание фильмов и видеопроизводство стало моим делом. Я снимал художественные фильмы, короткометражные, видео для телевидения и интернет-проекты по всему миру. Это письмо изменило нашу жизнь. А тот короткометражный фильм, кстати, так и не вышел. © 35mmPirate / Reddit
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Когда я устраивался в одну крупную организацию, мне предложили 2 даты для первого дня стажировки. Я выбрал день и попал в небольшую, но высокопрофессиональную команду, поэтому у меня было много контактов с высшим руководством и я стал человеком, который может решить миллион крошечных проблем. Это привело меня к продвижению по службе, фантастической карьере, повышению профессиональной квалификации и работе за границей в течение нескольких лет. И еще я встретил своего лучшего друга и любимого человека. Выбрал бы другую дату — отправился бы в отдел обработки данных, где не добился бы всего этого. © Wonderingdrew / Reddit
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2 года назад я на неделю попала в больницу. Wi-Fi был медленным, было очень скучно, поэтому я попросила маму принести мне альбом для рисования и карандаши, чтобы я могла хотя бы рисовать. Прямо сейчас начинаю карьеру художника-аниматора. © NotDaWaed / Reddit
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Работая поваром в ресторане в Нью-Йорке, повздорил с менеджером по рабочему вопросу. Спустя полгода он нашел повод меня уволить. Друг устроил на съемочную площадку малобюджетного фильма, там познакомился с Дороти — ключевым помощником администратора. Через год встретил ее на улице, она устроила меня на реалити-шоу. 9 сезонов в шоу-реставрации, обучение столярному делу, и в итоге я — плотник на экране. Новая персональная ассистентка — потрясающая. Пригласил на свидание. Через 2 года мы в Новом Орлеане, еще через год — снова в Нью-Йорке, родился первенец. Через 3 года переезжаем в Монреаль, уже 3 года здесь. Жена, 2 детей, успешный бизнес. Небольшое разногласие привело к большим переменам. © DonNibross / Reddit
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В школе прошел слух, что на курсе веб-дизайна очень просто получить пятерку, так что я выбрал его. Сейчас зарабатываю нехилые деньги. © Wtfzie / Reddit
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У меня было пару случаев. Во-первых, знакомый из колледжа очень уж настаивал, чтобы я пришел на его свадьбу, хотя мы не особо дружили. Я отнекивался, но в итоге сдался и встретил там свою будущую жену. А во-вторых, как-то на вечеринке я попросил одного из присутствующих парней присоединиться к игре в настолку, он согласился, а в перерыве между партиями рассказал о работе, которая, как ему казалось, идеально для меня подходит. В общем, я сейчас работаю в той компании и впервые в жизни не ненавижу понедельники. © Santc / Reddit
А вы сталкивались с эффектом бабочки? Какие события радикально изменили вашу жизнь?