18 доказательств того, что все мужчины мира чуточку похожи
Мужчины не всегда разбираются в женских штучках вроде косметики или методов сушки волос. Но их способ избежать тем, неприятных для любимой, их самоирония и умение найти оптимальный выход из конфликта просто бесценны.
Мы в AdMe.ru прошерстили интернет в поисках крутых историй о мужской логике.
- Утром захожу в ванную комнату. Супруга сушит волосы феном. Через... сито. Целый день ходил озадаченный. После запроса в «Яндекс» оказалось, что у женщин это нормальная практика. Опять хожу озадаченный. © koslovav / pikabu
- Иногда кажется, что мужики долго были в резервации в лесу и теперь мило одомашниваются: «Ой, а что это у тебя? Бомбочка для ванны? А ты сейчас будешь ее кидать в воду? А можно посмотреть?» © purpolly / twitter
- Муж: «А у нас еще осталась эта, как ее... Персефона?»
Я: «?»
Муж: «Ну как вы там в Сибири файлики называете...» (мультифора — прим. AdMe.ru).
Еще никогда Сибирь не была так близко к сравнению с царством Аида, но что-то в этом есть, согласитесь. © alarmatreshka / twitter
- Сегодня лежу на диване, залипаю в телефон. Жена снимает белье с сушилки и говорит:
— На майке шов треснул, растянулась в боках. Я не такого размера — надо выкинуть.
Я на автомате говорю:
— Так оставь на потом...
Ох уж этот взгляд! Так смерть смотрит. © Bkmbx / pikabu
- Женщина в поезде рядом со мной спорит со своим парнем по громкой связи о том, нужно ли им покупать холодильник в новую квартиру. Она — за холодильник, он настаивает, что может «хранить ветчину в саду». Похоже, я пропущу свою остановку сегодня. © willhallcomedy / twitter
- Я за полтора часа: помыла посуду, разобрала сушилку, искупала троих детей, почистила двоим зубы, протерла пол на кухне, 2 раза загрузила стиральную машину, разобрала завал на столе.
Мой муж: посидел на кухне с телефоном и в туалете с телефоном. © zhenis / twitter
- Мой батя — просто офигенный муж, но так себе отец. Сегодня он разбил любимую кружку мамы, пока та была на работе, и отправил меня искать такую же, в мороз, чтобы мама не расстроилась. © drsy10WSbjZ3Sho / twitter
- Сейчас в магазине мужик сказал своей мадам: «А давай возьмем чего-нибудь вкусненького?» — и пошел в отдел с пивом. Мой ты хороший... © Livotovas / twitter
- Иногда глубокой ночью я лежу без сна и представляю, что умираю. Вот я на смертном одре, все тихо роняют слезы, бледный муж приближается ко мне и резко состарившимся и надтреснутым голосом спрашивает: «Ты не видела мою синюю футболку?» Или представляю, что мы оба, как и положено счастливым супругам, умерли в один день. Стоим у реки в царстве мертвых, нужно заплатить Харону за перевозку наших душ, а у мужа нет монетки, потому что «я думал, ты их взяла». © vie_fastueuse / twitter
- 15 лет я обманываю свою жену. Не помню, когда это началось, но длится уже лет 15. Моя жена красит брови. И каждый раз она подходит и спрашивает, все ли ровно, все ли нормально. Вот уже 15 лет, как я делаю вид, что понимаю, чего она от меня хочет. Каждый раз я внимательно осматриваю брови и в половине случаев говорю, что все нормально. В остальных случаях — подравниваю кисточкой (ну или как эта фигня называется у них). Я не знаю, где должно быть «ровно», но придерживаюсь симметрии. Кажется, она реально думает, что я уже в этом спец. С большим опытом. © kanopeal1978 / pikabu
- Муж меня ругает: «Когда ты будешь использовать эти японские соусы, которые тебе подарили?!» Я искренне не понимаю, о чем речь. Он орет и показывает, где эти соусы стоят. Да вот беда: это маленькие бутылочки грузинского вина. © prosto_/twitter
- Вчера пошли с парнем в магазин и нам не хватило 10 рублей для оплаты. За нас заплатил какой-то шустрый восточный парень. Вышли из магазина, молчим. Муж говорит: «Это потому что я красивый». © polina_yonko / twitter
- По состоянию здоровья врач прописал гипоаллергенную диету: мясо — только отварную говядину, мучные изделия — только несдобные, молочные продукты — только кислые. Что ж, на ужин у меня пельмешки из говяжьего фарша со сметаной. Жена не одобряет, но в чем подвох — понять не может. © Imago696 / pikabu
- Сегодня извлекла из недр самой дальней полки старые джинсы, а они на красоте моей необъятной еле сходятся. «Муж, — говорю, — а ты чего не сказал, что я так разожралась?» Муж: «А что, можно было?» © VASHASOVA / pikabu
- 10 лет вместе, а муж, увидев, что я смотрю на него, снимающего майку, втянул живот. Умилительно. © chertovka00 / twitter
- Мой муж в 3 часа ночи приготовил бутеры, притащил в спальню и разбудил меня со словами: «Я подумал, что ты тоже захочешь». Пожалуй, это единственный правильный выбор в моей жизни. © yes_mistresss / twitter
Узнаете своих близких в ком-то из героев нашей статьи?
Фото на превью VASHASOVA / pikabu