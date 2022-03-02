18 реальных историй, которые больше похожи на странный сон или чью-то шутку

В детстве многие из нас не любили оставаться дома в одиночестве. Воображаемые монстры под кроватью, внезапные шорохи за стеной или неясные тени на шторах вызывали чувство незащищенности. Но иногда и со взрослыми людьми происходят такие истории, что потом сложно прийти в себя.

Мы в AdMe.ru наткнулись на тред, в котором люди делятся именно такими жутковатыми историями. В некоторых случаях им удалось понять, что же произошло, в других развязка так и осталась тайной, покрытой мраком.

Какой-то парень просунул голову в дверь моей комнаты, посмотрел на меня и быстро ушел. Было темно, и я решил, что это кто-то из соседей по квартире. Больше всего меня тогда взбесило, что чувак даже не постучал. Но потом я встал и понял, что дома, кроме меня, никого нет. © FugaziRoker / Reddit

В 13 лет посмотрела фильм «Арахнофобия». Пошла спать все еще под впечатлением от кино, поэтому решила на всякий случай встряхнуть покрывало. И нашла на подушке огромного паука. В ту ночь я спала в ванне. © kharmatika / Reddit

Проходила ночью мимо игрушки, и она вдруг заявила: «Я тебя вижу». Фишка в том, что для того, чтобы включить функцию речи, нужно нажать кнопку у нее на лапе. © basementdiplomat / Reddit

Когда мне было лет 11 или 12, я остался дома один. Зазвонил телефон, и какой-то жуткий тип спросил, где мой отец. Я, как дурачок, сказал, что его нет дома. В ответ парень заржал и крикнул кому-то: «Он говорит, его нет дома!» Мужик на заднем плане тоже начал жутко смеяться, а затем связь оборвалась. В итоге я стоял у входной двери, вооружившись двумя хоккейными клюшками, до самого возвращения родителей. © OBannion / Reddit

Мне было лет 10–11. Родителей не было дома. Ночью я услышала жуткий крик из леса прямо за нашим домом. Я сильно испугалась и бросилась звонить маме. Пока мы разговаривали, этот адский крик повторился, так что и она услышала его в трубке. Позже выяснилось, что это лиса. Оказывается, они часто орут словно резаные. © morethanlemons / Reddit

Мы с братом болели и сидели дома. Как-то раз услышали, что входная дверь открылась, закрылась и кто-то в обуви прошел по кафельному полу прихожей на кухню, а потом поднялся на 2-й этаж. Я подумал, что это мой отчим, позвонил маме и сказал ей, что он пришел домой на обед. Но мама только что разговаривала с ним по телефону, и он был на работе. Мы с братом спрятались в подвале, а отчим помчался домой. В итоге в доме никого постороннего не нашли. © JamesonZane / Reddit

В детстве у меня был огромный пес, которые никогда в жизни не лаял. Но как-то ночью я услышал его лай, а его увидел стоявшим со вздыбленной шерстью за раздвижной стеклянной дверью. Я впустил его, пес меня оттолкнул, встал между мной и дверью и стоял так 5 самых страшных минут в моей жизни. Он рычал, лаял и не подпускал меня к выходу. А потом просто повернулся, лизнул меня и лег. Понятия не имею, от чего он меня спасал. © KhaosElement / Reddit

Жена спала в нашей комнате, дочь — в своей, я пошел попить воды. Вдруг отчетливо услышал громкий мужской кашель, а затем шаги. У меня аж мурашки по спине пробежали. Бросился я наверх. Дочь и жена спят в своих комнатах, никого больше нет. Я не верю в призраков, но с тех пор, как мы переехали в этот дом, это уже не первый странный инцидент. © mike_wrong27 / Reddit

Дети были в школе, муж — на работе, дома только я и кошка. Она спала возле меня на подушке, как вдруг села и уставилась на дверь. Потом спрыгнула с дивана, уселась в холле и стала таращиться на лестницу. Она очень медленно двигала головой, словно провожала взглядом кого-то, кто спускался по лестнице и кого видела только она. Она вела головой до самой входной двери, а потом обратно. Я так и не встала с дивана, пока не пришло время забирать детей из школы. © bookgirl1224 / Reddit

Когда я была маленькой, однажды к нашему дому подошел какой-то мужик. Он стучался и просил впустить его. Когда мама с папой вернулись с работы, его уже не было. Только через пару лет родители рассказали, что, скорее всего, это был мой двоюродный дедушка, который искал, у кого бы занять денег. © rosecoloredpotato / Reddit

Ночью пес захотел в туалет, пришлось вести его под кустики. Смотрю, идет к нам здоровенный мужик. Он увидел меня и как заорет: «Сюда иди, живо!» Я ломанулся домой и заперся, но он все не уходил. Потом подъехали еще какие-то люди, и все они с криком бросились к моему дому. В этот момент во дворе сработал датчик движения, зажегся свет, и я увидел собаку, с дурацким видом сидящую на моем крыльце. Мужик не на меня орал-то. © MrBigTimeJim / Reddit

Я проснулась среди ночи оттого, что кто-то тянул вниз мое одеяло. Продрала глаза и увидела огромную фигуру в тени, которая пыталась влезть ко мне в постель. Я запаниковала, уже решила, что мне конец. Включила свет и увидела, что это моя собака пытается затащить огромного плюшевого медведя на мою кровать. © Accomplished-Gap5856 / Reddit

Конечно, периферийное зрение может сыграть злую шутку. Но в тот раз моя кошка посмотрела точно в то же место, где я краем глаза заметил какую-то мелькнувшую тень. Она таращилась туда с полминуты, а потом вернулась ко мне на диван и завалилась дрыхнуть. © 1heart1totaleclipse / Reddit

Родителей не было дома, и мы — четверо мелких детишек — остались одни. Вдруг какой-то таксист остановился на нашей подъездной дорожке. Сначала выглядело все так, словно он хочет развернуться, но мужик вышел из тачки и стал пытаться открыть нашу входную дверь. Мы спрятались в спальне и позвонили родителям, они связались со службой такси. Там сказали, что никого к нам не отправляли. © brilliant-soul / Reddit

В канун Рождества я сидел в гостиной и таскал конфеты из пряничного домика. И тут услышал, как открывается кухонная дверь. Я нырнул за диван, чтобы не спалили, а кто-то прошел мимо и тяжелыми шагами поднялся по лестнице. Я подумал, что это папа, пошел за ним и увидел, что в доме никого нет и папиной машины во дворе тоже нет. Конечно, родители мне потом не поверили. © gentlybeepingheart / Reddit

Ранним утром проснулся от шума внизу и подумал, что ко мне вломились грабители. Но минут через 10 зазвучала знакомая реклама и я понял, что это почему-то включилась стереосистема и началась какая-то передача. Мне в спальне наверху было плохо слышно, вот и почудилось не пойми что. © ArmyOfDog / Reddit

Стояла поздняя ночь, я был дома один, сидел в спальне за закрытой дверью. Вдруг кто-то начал изо всех сил царапаться в дверь и трясти ее, будто пытался протиснуться внутрь. Это длилось всего 20 секунд, но я испугался до чертиков. До сих пор не знаю, что это было. © speedy_162005 / Reddit

Валялся ночью на диване и смотрел телевизор, как вдруг услышал стук в окно. Сначала я не обратил внимания, но стук повторился. Поворачиваюсь я к окну, а там снаружи стоит кто-то в костюме из фильма «Крик». Пока я сидел офигевший, фигура исчезла в темноте. Позже выяснилось, что это моя 70-летняя бабуля решила прикольнуться. © AmbivalentEnthusiast / Reddit