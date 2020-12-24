18 растений, которые не скрывают свою индивидуальность, а просто кричат о ней

Природа любит преподносить сюрпризы, глядя на которые нам остается только разинуть рот. Но изумлять нас умеют не только живописные или очаровательные животные, это мастерски делают и обычные деревья, цветы и даже овощи.

Мы в AdMe.ru уверены, что эти 18 растений заслуживают нашего умиления и восхищения не меньше, чем пушистые и хвостатые.

1. «Эта редька выглядит так, как будто задумала увести чужого парня»

2. «Вот как растет брокколи романеско»

3. «Вот что моя девушка выращивает в саду. Похоже на крошечные арбузы, но на самом деле это огурцы»

4. «У этой клубники идеальная форма сердца»

5. «Это правдоподобное сравнение, ведь растение пилея — это тоже своего рода антенна. Только улавливает свет»

6. «Ананас „сиамские близнецы“ — у него 21 верхушка вместо одной!»

7. «Лужайка моего соседа после небольших заморозков»

8. «Виноград, который притворяется помидором»

9. «Это дерево выглядит как дракон, который вылезает из-под земли»

10. «Мое растение только что зацвело и похоже на Демогоргона из „Очень странных дел“. К тому же и пахнет этот цветок скверно»

11. «Перец халапеньо, который смахивает на тираннозавра Рекса. У него много „растяжек“, значит, он будет острым на вкус»

12. «Аморфофаллус титанический — крупнейший цветок в мире»

13. «Две розы выросли из другой, засохшей»

14. «Клубника-бабочка»

15. «Моя мама рядом с гигантским кактусом»

16. «У нас во дворе есть куст, и из него каким-то образом выросла елка. Нарядили ее к Рождеству»

17. «Мой новый фикус выглядит как модная супермодель»

18. «Моя сестра вырастила морковку, которая похожа на Арнольда Шварценеггера»