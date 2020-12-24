18 растений, которые не скрывают свою индивидуальность, а просто кричат о ней
Природа любит преподносить сюрпризы, глядя на которые нам остается только разинуть рот. Но изумлять нас умеют не только живописные или очаровательные животные, это мастерски делают и обычные деревья, цветы и даже овощи.
Мы в AdMe.ru уверены, что эти 18 растений заслуживают нашего умиления и восхищения не меньше, чем пушистые и хвостатые.
1. «Эта редька выглядит так, как будто задумала увести чужого парня»
2. «Вот как растет брокколи романеско»
3. «Вот что моя девушка выращивает в саду. Похоже на крошечные арбузы, но на самом деле это огурцы»
4. «У этой клубники идеальная форма сердца»
5. «Это правдоподобное сравнение, ведь растение пилея — это тоже своего рода антенна. Только улавливает свет»
6. «Ананас „сиамские близнецы“ — у него 21 верхушка вместо одной!»
7. «Лужайка моего соседа после небольших заморозков»
8. «Виноград, который притворяется помидором»
9. «Это дерево выглядит как дракон, который вылезает из-под земли»
10. «Мое растение только что зацвело и похоже на Демогоргона из „Очень странных дел“. К тому же и пахнет этот цветок скверно»
11. «Перец халапеньо, который смахивает на тираннозавра Рекса. У него много „растяжек“, значит, он будет острым на вкус»
12. «Аморфофаллус титанический — крупнейший цветок в мире»
13. «Две розы выросли из другой, засохшей»
14. «Клубника-бабочка»
15. «Моя мама рядом с гигантским кактусом»
16. «У нас во дворе есть куст, и из него каким-то образом выросла елка. Нарядили ее к Рождеству»
17. «Мой новый фикус выглядит как модная супермодель»
18. «Моя сестра вырастила морковку, которая похожа на Арнольда Шварценеггера»
А какие причудливые растения вам доводилось видеть?
Фото на превью EAST NEWS, vsmile13 / reddit