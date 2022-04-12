18 растений, глядя на которые так и хочешь спросить: «Что ты такое?»

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Когда речь заходит о домашних растениях, все сразу представляют себе фиалки или драцену. Может быть, кактус в горшочке. Но вот некоторые любители озеленить квартиры идут дальше и заводят такие цветы, которые на большинстве подоконников точно не встретишь.

Мы в AdMe.ru только руками разводили, пока рассматривали эти растения из коллекций незаурядных садоводов. А в бонусе вас ждет ну очень милый домашний «цветок».

«Потребовалось 6 лет, чтобы он зацвел»

Кто-нибудь видел, чтобы авокадо вот так росло?

«Что это за штука такая?»

Непентес выделяет сладковатый сок на своих ворсинках, который слизывают землеройки. Вообще, они используют его как туалет. А он ими питается. © serisho / Reddit

«Маме подарили вот такое растение. И мы хотели бы знать: это что вообще такое?»

Я решительно отказываюсь верить в то, что это реальное растение. © TheManofViod / Reddit

Однозначно это декоративная капуста. Есть не рекомендую, лучше просто любоваться. © OSCgal / Reddit

«Если честно, я и имбирь-то не люблю, но к этому малышу прикипела душой»

«Наконец-то у моей принцессы появился розовый листочек. Это филодендрон»

Бульбина начинает цвести

«У меня тут выросли до смешного крошечные лаймики»

«Нашел на пляже корягу, и теперь на ней живут мои растения»

Может показаться, что это просто листовой салат взошел

Этот салатик сам слопает весь ваш обед. © heywood_yablome_m8 / Reddit



«Связала крючком такой домик для своего цветка»

«Мой живой арт-проект»

Не могу понять, что тут происходит, но выглядит потрясающе. © Trillabit-esque / Reddit



«Раскрылся новый кувшин»

«Этому цветку моей тети лет 40»

«Что за растение такое?»

Похоже на шлюмбергеру, скрещенную с опунцией. Это что-то с чем-то! © SherbetFish / Reddit

«Мне подарили вот такое растение. Очень хочу научиться за ним ухаживать»

«Моя мама вырастила совершенно невероятные красные суккуленты»

«Поприветствуйте моего нового дружочка»

Бонус: «Кто-нибудь знает, что это за нарост на листе моей монстеры? Его нужно пересадить в отдельный горшок?»