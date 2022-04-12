18 растений, глядя на которые так и хочешь спросить: «Что ты такое?»
Когда речь заходит о домашних растениях, все сразу представляют себе фиалки или драцену. Может быть, кактус в горшочке. Но вот некоторые любители озеленить квартиры идут дальше и заводят такие цветы, которые на большинстве подоконников точно не встретишь.
Мы в AdMe.ru только руками разводили, пока рассматривали эти растения из коллекций незаурядных садоводов. А в бонусе вас ждет ну очень милый домашний «цветок».
«Потребовалось 6 лет, чтобы он зацвел»
Кто-нибудь видел, чтобы авокадо вот так росло?
«Что это за штука такая?»
- Непентес выделяет сладковатый сок на своих ворсинках, который слизывают землеройки. Вообще, они используют его как туалет. А он ими питается. © serisho / Reddit
«Маме подарили вот такое растение. И мы хотели бы знать: это что вообще такое?»
- Я решительно отказываюсь верить в то, что это реальное растение. © TheManofViod / Reddit
- Однозначно это декоративная капуста. Есть не рекомендую, лучше просто любоваться. © OSCgal / Reddit
«Если честно, я и имбирь-то не люблю, но к этому малышу прикипела душой»
«Наконец-то у моей принцессы появился розовый листочек. Это филодендрон»
Бульбина начинает цвести
- Никогда раньше такого не видела. Похоже на картинку. © pasciiii / Reddit
- Пойду сообщу властям об обнаружении инопланетянина. © _thelastswig_ / Reddit
«У меня тут выросли до смешного крошечные лаймики»
«Нашел на пляже корягу, и теперь на ней живут мои растения»
Может показаться, что это просто листовой салат взошел
- Этот салатик сам слопает весь ваш обед. © heywood_yablome_m8 / Reddit
«Связала крючком такой домик для своего цветка»
«Мой живой арт-проект»
- Не могу понять, что тут происходит, но выглядит потрясающе. © Trillabit-esque / Reddit
«Раскрылся новый кувшин»
«Этому цветку моей тети лет 40»
«Что за растение такое?»
- Похоже на шлюмбергеру, скрещенную с опунцией. Это что-то с чем-то! © SherbetFish / Reddit
«Мне подарили вот такое растение. Очень хочу научиться за ним ухаживать»
«Моя мама вырастила совершенно невероятные красные суккуленты»
«Поприветствуйте моего нового дружочка»
Бонус: «Кто-нибудь знает, что это за нарост на листе моей монстеры? Его нужно пересадить в отдельный горшок?»
А какие нетривиальные домашние растения есть у вас?
Фото на превью angelsplantbabies / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 растений, глядя на которые так и хочешь спросить: «Что ты такое?»
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