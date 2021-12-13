18 рассеянных человек, которые забыли о чем-то, а потом вспомнили и совершили настоящее открытие

Порой память нас подводит и мы напрочь забываем о супе, который ждет нас в микроволновке, или о том, где в спешке оставили тарелку после завтрака. Но как все тайное становится явным, так и все забытое когда-нибудь да вспоминается и находится.

Мы в AdMe.ru с интересом наблюдаем за людьми, которые обнаружили то, о чем запамятовали. Ведь иногда даже оставленная на холоде вода может превратиться в настоящее произведение искусства. А в бонусе вы увидите, как чье-то витание в облаках способно обернуться неприятным сюрпризом для других.

«Достал резиновые сапоги из гаража в преддверии сегодняшнего ливня... И забыл занести их домой»

«Оставил дезодорант на ночь в холодной машине»

«Забыла стакан с водой под кроватью на пару дней. Вспомнила, а там вот что»

«Кто-то оставил топор на замерзшем ручье, и он покрылся слоем льда»

«Разогрела духовку с разделочной доской внутри»

«Напрочь вылетело из головы, что в холодильнике есть йогурт. И вот что с ним стало»

«Оставил кувшин чая на крыльце, а он замерз»

«Мои девочки готовили кекс в чашке и передержали его в микроволновке. Я открыл дверцу, и с тех пор мне снятся кошмары»

«Купил свежий базилик 2 недели назад, засунул несъеденные листочки в воду и забыл о них. Сегодня заметил, что они проросли»

«Вчера утром оставила тарелку с недоеденной кашей в... корзине для белья»

«Забыла вовремя достать кофе из морозилки, и он простоял там 2 часа»

«Оставила белье в стиральной машине. А потом обнаружила внутри, видимо, вывалившееся из кармана сына зернышко кукурузы. Оно успело прорасти»

«Кто-то оставил снаружи миску с водой, и она замерзла. Подойдя ближе, я заметила снежинки. Самая прекрасная вещь, которую я когда-либо видела!»

«Забытый мной апельсин»

«Когда совсем забыла, что поставила чашки с агаром в холодильник»

Чашки с агаром — специальные сосуды, которые используются в лабораториях для выращивания микроорганизмов.

«Забыл пакет с семенами под дождем»

«Спортивные штаны пролежали в машине примерно месяц. Солнце „разукрасило“ их узорами. Круто же?»

Срочно закидываю все свои штаны на заднее сиденье машины, чтобы быть в тренде! © bbq_saws / Twitter

«Забыл выкинуть погибшее растение. Теперь у меня есть „ваза“ с грибами»

Бонус: «Работаю кладовщиком. Наткнулся на банку соленых огурцов, в которую забыли положить огурцы»