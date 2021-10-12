18 работяг, которым точно не стоит ждать премию в конце месяца
Все мы время от времени можем халтурить на рабочем месте по разным причинам. Но вот нашим сегодняшним героям попались персонажи, которые явно перешли черту и оставили после себя такие «плоды труда», что весь интернет до сих пор хохочет.
Коллектив AdMe.ru извиняется за свои редкие косяки и хочет, чтобы вы посмотрели на тех, кому тоже не мешало бы прийти с повинной.
«Сфотографировал у знакомых. Недавно был произведен плановый ремонт панельного дома с заменой труб водоснабжения. Результат впечатляет...»
«Попросили коллег-подрядчиков сделать помещение и установить дверь. Сказано — сделано»
«Друг прислал фото того, как сделали водосток в одном из домов его города. „Мастера“ своего дела»
Без комментариев
«Супруге моей предложили бесплатные билеты в филармонию. Ну а мы-то что? Мы же всегда за искусство. Тем более на халяву. Короче, вот мое место...»
Так пойдет или переделать?
«Нанял строителя положить кафель, отлучился на некоторое время. Когда увидел результаты — знатно офонарел»
Гидроизоляция. Уровень 99
«Сделал салат за $ 15»
«То есть мне нужно карабкаться по трубе, да?»
«Починил ручку, босс»
«Все было под напряжением. И мы туда тоже подключали кабель»
«Планшет перестал заряжаться, говорят. Давно мы в сервисе так не ржали»
«Покрасили у нас пару дней назад остановку. И, черт возьми, лучше бы они оставили ее как есть»
«Обнаружил вздутие на стене, которого не было раньше. Снял часть обоев, а там вот такой сюрприз от застройщика»
«Конечно, сразу подумал на соседей, оказалось, не они. Видимо, когда стены заливали, забыли вынуть этот кусок фанеры, потом дом дал усадку и этот кусок выперло наружу. Фиговина сидит намертво, ни туда не забить, ни сюда не вынуть. Думаю теперь картину или еще что-нибудь на этот сюрприз повесить».
«Кнопку лифта поменяли! Все работает! Не смог пройти мимо шедевра современного подъездного ремонта»
Шикарный вид с балкона
«Я даже не представляю, как это могло случиться»
А какие примеры работы в стиле «абы как» видели вы?
Фото на превью Zaku4 / Pikabu
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