18 работяг, которым точно не стоит ждать премию в конце месяца

Все мы время от времени можем халтурить на рабочем месте по разным причинам. Но вот нашим сегодняшним героям попались персонажи, которые явно перешли черту и оставили после себя такие «плоды труда», что весь интернет до сих пор хохочет.

Коллектив AdMe.ru извиняется за свои редкие косяки и хочет, чтобы вы посмотрели на тех, кому тоже не мешало бы прийти с повинной.

«Сфотографировал у знакомых. Недавно был произведен плановый ремонт панельного дома с заменой труб водоснабжения. Результат впечатляет...»

«Попросили коллег-подрядчиков сделать помещение и установить дверь. Сказано — сделано»

«Друг прислал фото того, как сделали водосток в одном из домов его города. „Мастера“ своего дела»

Без комментариев

«Супруге моей предложили бесплатные билеты в филармонию. Ну а мы-то что? Мы же всегда за искусство. Тем более на халяву. Короче, вот мое место...»

Так пойдет или переделать?

«Нанял строителя положить кафель, отлучился на некоторое время. Когда увидел результаты — знатно офонарел»

Гидроизоляция. Уровень 99

«Сделал салат за $ 15»

«То есть мне нужно карабкаться по трубе, да?»

«Починил ручку, босс»

«Все было под напряжением. И мы туда тоже подключали кабель»

«Планшет перестал заряжаться, говорят. Давно мы в сервисе так не ржали»

«Покрасили у нас пару дней назад остановку. И, черт возьми, лучше бы они оставили ее как есть»

«Обнаружил вздутие на стене, которого не было раньше. Снял часть обоев, а там вот такой сюрприз от застройщика»

«Конечно, сразу подумал на соседей, оказалось, не они. Видимо, когда стены заливали, забыли вынуть этот кусок фанеры, потом дом дал усадку и этот кусок выперло наружу. Фиговина сидит намертво, ни туда не забить, ни сюда не вынуть. Думаю теперь картину или еще что-нибудь на этот сюрприз повесить».

«Кнопку лифта поменяли! Все работает! Не смог пройти мимо шедевра современного подъездного ремонта»

Шикарный вид с балкона

«Я даже не представляю, как это могло случиться»