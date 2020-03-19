18 пушистых наглецов, которым никто не сказал, что хозяева в доме — люди

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Людей, у которых есть животные, чаще всего называют хозяевами. Но некоторые питомцы совершенно не согласны находиться в собственности и саботируют любые намеки на порядок. Мелким вредительством они испокон веков ведут войну с двуногими за звание главного в доме.

Коллектив AdMe.ru отловил на просторах сети мелких негодников и демонстрирует вам их преступления против спокойствия домашних обитателей. А в конце вас ждет бонус — доказательство того, что даже в приветствии некоторые питомцы могут указать хозяину на его реальный статус.

«Ее корм стоит $ 90, и она не будет его есть, если я не поставлю миску на диван. И боже упаси меня не положить курицу, ведь тогда я могу получить это»

«Я больше никогда не встану»

«В тот момент, когда я уже заканчивал сортировку деталек, пришел этот засранец»

«Потратил неделю на этот пазл...»

«Так выглядит поражение. Она просто хотела съесть свой суп»

«Я открываю шкаф на одну секунду, а она воспринимает это как приглашение войти и сесть в мою недавно очищенную сковородку»

«Принес им еду наверх один раз, и теперь они отказываются есть внизу»

«Залез в кучу свежевыстиранных вещей, чтобы просто сидеть и осуждающе на меня смотреть»

«Царапает диван, в то время как его когтеточка стоит буквально в полуметре от него»

«Спасибо. Можешь оставить себе»

«Из всех мест, где моей кошке было бы удобно, она выбирает мой компьютер»

«Когда я сижу в телефоне, моя собака ныряет под него, откидывает голову назад, чтобы выбить его из моих рук, а затем делает так»

«Майя любит лежать прямо на теплоотводе, чтобы все тепло доставалось только ей»

«Вот из-за чего я проснулся»

«Я знаю, что ты работаешь, мамочка, но я тут посижу»

«Чеддер постоянно орет, пока я не приду посмотреть на него в колесе. И нет, просто увидеть его — недостаточно. Он требует, чтобы я именно подошел к колесу»

«Моя кошка делает это каждое утро, если я забываю закрыть дверь в ванную»

Бонус: «Как наша собака приветствовала моего мужа дома после его первого дня на новой работе»