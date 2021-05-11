18 производителей, которые пекутся о своих клиентах, словно бабушка о внуках

Когда люди бросают товары с многочисленных полок супермаркетов в свои тележки или рассматривают витрины в интернет-магазинах, они почти не ожидают, что изготовитель сможет приятно их удивить своим нетривиальным подходом. И зря. Ведь один производитель из нашей подборки постарался и пришил к рубашке специальную ткань, чтобы можно было протирать очки, а другой положил в коробку с пазлом из 1 000 деталей мини-инструкцию для самых нетерпеливых.

Мы в AdMe.ru отыскали людей, в чьи руки попали не просто товары, а вещи, сделанные с заботой и простым человеческим участием.

Такой вешалкой пользуются стюардессы. На ней есть дисплей, который показывает, где сидит владелец одежды

Компания Samsung позаботилась о том, чтобы покупатели могли превратить коробку из-под телевизора в домик для кошки

Кнопка «0» на новой микроволновке выполняет функцию выключателя звука

« Как всегда, закрываю программу, и тут она мне выдает непривычно огромное окно, а в нем... »

«У моей рубашки с внутренней стороны нашита микрофибра, чтобы протирать очки»

С заботой о ремонтниках

В этой кофемашине есть опция «кувшин кофе» на тот случай, если другого объема вам недостаточно для повышения своей производительности

Коробка вкусняшек для собак со шрифтом Брайля

Складная мини-вилка, которая прилагалась к лапше быстрого приготовления

«Моя сумка для фотоаппарата была снабжена чипом от плесени»

На коробке есть метки, которые сообщают, что в ней находится

«Мой пазл из 1 000 деталей содержит чит-код»

На втулке от бумаги есть ссылка на сайт со случайными фактами о туалетах

На стенке душа отеля есть выемка, чтобы можно было включить воду заранее

«На моей простыне есть бирки, на которых написано „голова или ноги“, чтобы обозначить короткую сторону изделия»

«На упаковке моего KitKat была схема оригами»

Держатели для букетов на тележке, чтобы не раздавить цветы покупками

У этого ресторана есть QR-код на салфетке, чтобы посмотреть меню