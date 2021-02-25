18 тортов, место которым исключительно за музейным стеклом

Кондитерское мастерство развивается из года в год, появляются новые таланты, не уступающие уже известным мастерам. Раньше мы покупали тортики, чтобы просто попить с ними чаю. А сейчас это настоящие произведения искусства, которые и есть-то жалко.

Мы в AdMe.ru те еще сладкоежки, но даже у нас не поднялась бы рука, чтобы отрезать кусочек от тортов из сегодняшней подборки. А еще на примере юного кондитера из нашего бонуса мы хотели бы вам показать, что все великие дела начинаются с маленького первого шага.

1. «Представляю вашему вниманию свой первый скульптурный торт — черепаху. Внутри у нее сочные шоколадные коржи, вишневый конфитюр и нежный крем-сыр»

Люди, делающие такие торты, круче, чем монахи, выкладывающие мандалы из песка. © Toomach / Pikabu

2. Домашний торт с малиновым кремом

3. «Я приготовил свой первый торт, который бросает вызов гравитации»

4. «Этот торт сегодня сделал для меня очень талантливый пекарь из нашей общины»

5. «Решила я однажды приготовить тортик мужу на день рождения»

6. «Я люблю делать торты, реалистично изображающие еду. На днях поступил заказ выполнить торт в виде индейки»

Ага, курицу зажарил и думает, мы поверим, что это торт. © subrogatio / Pikabu

7. «Любимая моя техника в оформлении тортов — роспись по ганашу. Справа — торт для мамы с малышом, родившихся в один день»

8. Торт для маленькой принцессы

9. Любимой подруге на день рождения

Какая же крутая идея! Просто идеальный подарочный торт для подруги с чувством юмора. © AVANTGARD3 / Pikabu

10. «Очень хочется поделиться своими работами»

А как такое произведение есть-то? Жалко же. © Vit55 / Pikabu

11. «Испекли Шалтая-Болтая в честь премьеры мультфильма»

12. «Я верю в тебя, Эльза. Больше, чем в кого-либо». Торт по мотивам мультфильма

13. Торт на День святого Валентина

14. Торт по мотивам игры Among Us

15. Приглядитесь: собака — это тоже часть торта

16. Хит в этом году — торты в виде острова в море из желе

Единственное море, которое могу себе позволить. © vg0ld / Pikabu

17. Когда заказчик с юмором

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