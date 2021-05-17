18 доказательств того, что все мы хотим простого человеческого «любить и быть любимыми»

Порой в ежедневной суете мы забываем о том, как много значат для нас наши любимые, будь то супруги, родители, дети или питомцы. А ведь именно любовь окрашивает нашу жизнь в самые яркие цвета и придает нам силы и уверенность.

Мы в AdMe.ru надеемся, что после просмотра этих теплых снимков вы обязательно обнимете и поцелуете тех, кто для вас важен.

«Моя жена до и после того, как я сказал, что люблю ее»

«Стояли в очереди в супермаркете. Мужчина перед нами отлучился якобы в туалет, а сам купил цветы для жены и спрятал их за спиной»

«Застал родителей сидящими вот так. Спустя 26 лет они все еще влюблены друг в друга»

«Мерфи любит обнимать мой беременный живот. И кажется, малыш чувствует мурлыканье»

У настоящей любви нет срока давности

Ночной звонок с неизвестного номера. Голос называет меня прозвищем, которое дал мне в прошлом любимый человек. Спрашивает, люблю ли я его. Отвечаю: «Да!» Короткие гудки. А через 3 дня я узнала, что этого человека не стало. Последний его звонок был не жене, не уже взрослым детям, а мне, хотя до этого я ничего о нем не знала 8 лет. © Подслушано / Ideer

«Вот так выглядит любовь. Мама фотографирует папу, который притворяется, что застрял в сушилке»

«Мой 90-летний дедушка 4 дня не двигался с этого места, пока бабушка приходила в себя после операции на открытом сердце»

«Я взял ее в жены в январе этого года. И я просто не могу быть счастливее»

«Я забрала Луну 3 месяца назад. Она наконец доверяет мне настолько, что спит вот так. Это растопило мое сердце»

Какая мелочь, а так приятно

Пришла с работы уставшая: аврал, все дела. Кое-как доползла до кровати, разделась, вырубилась. Проснулась в час ночи, захотела пить, а на кухне свет горит. Захожу и вижу мужа с моим носком в руках: сидит, зашивает. Оказалось, что он решил мои вещи нормально повесить, заметил прореху, начал латать. Говорит, зря в армию ходил, что ли. © Подслушано / Ideer

«60 лет спустя мой дед смотрит на бабушку такими же влюбленными глазами»

«Я стала донором почки для мужа. Спасибо ему за нашу любовь»

«Я думаю о ней не переставая. Хочу, чтобы вы все знали, что я наконец нашел ту самую единственную!»

«Женщина в автобусе держала клетку с птицей так, чтобы та могла смотреть в окно»

Вот вам и невыдуманный сюжет для мелодрамы

У нас в офисе как-то появились двое сотрудников, на дух не переносящие друг друга: молодой парень и достаточно зрелая женщина. Самое безобидное, что они делали друг другу: уничтожали документы, выкидывали обувь, подливали соевый соус в кофе. За их баталиями следили всем коллективом, урезонить их не мог никто. Делали ставки, кто же кого первым доведет до ручки. Я ставил на женщину постарше: все-таки поумнее и помудрее. Проиграли все. Сейчас у них двое детей, крепкая семья, они прошли огонь и воду, и нежнее отношений я в жизни не видел. И это самый чудесный проигрыш в моей жизни! © Подслушано / Ideer

«Мой отец попал в больницу перед Рождеством, и мы не знали, вернется он домой на праздники или нет. И вот в Рождество мои родители вместе, танцуют медленный танец»

«Наш рейс отменили, и я пропустила педикюр. Но муж все исправил»

«Бабуля повредила запястье, и дедушка помогает ей с прической»