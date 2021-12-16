18 примеров того, как невестам удалось сэкономить на платье и выглядеть на миллион долларов

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Найти баланс между красотой и практичностью всегда непросто. Мы привыкли, что покупка свадебного платья иной раз может нанести сокрушающий удар по бюджету молодой семьи. Героини сегодняшней подборки показали пример того, что можно найти недорогое платье и выглядеть в нем потрясающе в свой главный день.

Мы в AdMe.ru порадовались за находчивых невест и убедились, что деньги в выборе свадебного платья точно не главное.

«Платье купила на распродаже примерно за $ 85»

«Единственное, на чем мы не экономили, — это на фотографах».

«Платье — $ 120. Фото — 0, спасибо друзьям и телефону. Воспоминания — бесценны»

«Платье мечты нашло меня сегодня, я даже не планировала покупать. Но мне дали скидку — $ 100»

«Менеджер дала мне скидку 20 %, поскольку платье было с витрины. Так что я его урвала не за $ 500, а за 399».

«Я сказала „да“ платью за $ 199»

«Я его нашла на распродаже дизайнерских свадебных платьев, снятых с производства».

«Нашла свою мечту, платье в нетрадиционном стиле за $ 200»

«Поищите в свадебных бутиках распродажи по случаю „черной пятницы“, у меня получилось так купить свое платье вдвое дешевле»

«Платье за $ 80. Его еще надо отпарить, но я уже чувствую себя греческой богиней»

«Платье за $ 78 и фата за $ 50»

«Платье стоило $ 110. Блаженство от праздника не переоценить! Мы это сделали!»

«Платье для собачки мама купила в секонд-хенде за 99 центов».

«Только что закончили платье на мою зимнюю свадьбу. Оно стоило $ 121. К нему купила пояс, а подруга-швея помогла отпороть ненужный шлейф. Я так довольна результатом»

«Моя мама — дизайнер костюмов и портниха — переделала дешевое свадебное платье в наряд мечты»

«Моя находка на Amazon. Всего заказала 4 платья, но чувствую, что это то что надо»

«Платье за $ 100. Моя мама сама придумала и сшила накидку с рукавами-фонариками»

«Отхватила это красивое богемное платье всего за $ ​​94»

«Это платье за $ 150 село идеально, хотя я собиралась купить другое, за $ 800»

«Свадьба в саду стоила $ 2 600, а платье обошлось в $ 170. Лучший день в жизни»

«Я сшила свое платье сама! Думаю, отлично справилась»

Мне особенно нравится, что цвет твоих волос в тон пиджака у жениха. © black_beads / Reddit

Мы так почтили память моего папы, он на своей свадьбе тоже был одет в розовое. © MainResolve7807 / Reddit

«Платье за $ 200. Мой совет: нет ничего постыдного в том, чтобы купить недорогой свадебный наряд»

«Это лишнее доказательство того, что красивую вещь можно найти за любые деньги».