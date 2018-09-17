18 примеров того, как можно столкнуться с чем-то действительно неожиданным на ровном месте
Если внимательно посмотреть по сторонам, можно столкнуться с крутыми штуками, которые вы никак не ожидали бы увидеть. И в очередной раз убедиться, что реальность еще умеет преподносить сюрпризы. Не верите? Тогда посмотрите нашу статью, где мы собрали самые обалденные варианты.
AdMe.ru предлагает вам отложить свои дела и поудивляться вместе с нами.
Вот это действительно ветрено
Детский городок для подготовки в космонавты?
Далматинец с длинной шерстью. Теперь вы видели все
«У моего друга в сарае живет семья сов»
«Я нашел пулю в дереве, когда фрезеровал его»
И такое бывает
Мы годами делали это неправильно
Сразу 3 сезона за окном
Шикарное меню
«Новый вид» дорожной разметки
На этот раз победили ножницы
Когда играл в «Симс», но забыл повернуть
«Даже боюсь представить, во что играет моя дочь»
Когда мусор случайно превратился в пример современного искусства
Признавайтесь, вы тоже не ожидали такой развязки?
Хм-м-м...
Всего лишь отражение солнечного света, а какой эффект!
Тут явно замешана магия
Фото на превью cyan1618 / reddit