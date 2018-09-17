18 примеров того, как можно столкнуться с чем-то действительно неожиданным на ровном месте

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Если внимательно посмотреть по сторонам, можно столкнуться с крутыми штуками, которые вы никак не ожидали бы увидеть. И в очередной раз убедиться, что реальность еще умеет преподносить сюрпризы. Не верите? Тогда посмотрите нашу статью, где мы собрали самые обалденные варианты.

AdMe.ru предлагает вам отложить свои дела и поудивляться вместе с нами.

Вот это действительно ветрено

Детский городок для подготовки в космонавты?

Далматинец с длинной шерстью. Теперь вы видели все

«У моего друга в сарае живет семья сов»

«Я нашел пулю в дереве, когда фрезеровал его»

И такое бывает

Мы годами делали это неправильно

Сразу 3 сезона за окном

Шикарное меню

«Новый вид» дорожной разметки

На этот раз победили ножницы

Когда играл в «Симс», но забыл повернуть

«Даже боюсь представить, во что играет моя дочь»

Когда мусор случайно превратился в пример современного искусства

Признавайтесь, вы тоже не ожидали такой развязки?

Хм-м-м...

Всего лишь отражение солнечного света, а какой эффект!

Тут явно замешана магия