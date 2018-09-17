18 примеров того, как можно столкнуться с чем-то действительно неожиданным на ровном месте

Если внимательно посмотреть по сторонам, можно столкнуться с крутыми штуками, которые вы никак не ожидали бы увидеть. И в очередной раз убедиться, что реальность еще умеет преподносить сюрпризы. Не верите? Тогда посмотрите нашу статью, где мы собрали самые обалденные варианты.

AdMe.ru предлагает вам отложить свои дела и поудивляться вместе с нами.

Вот это действительно ветрено

Детский городок для подготовки в космонавты?

Далматинец с длинной шерстью. Теперь вы видели все

«У моего друга в сарае живет семья сов»

«Я нашел пулю в дереве, когда фрезеровал его»

И такое бывает

Мы годами делали это неправильно

Сразу 3 сезона за окном

Шикарное меню

«Новый вид» дорожной разметки

На этот раз победили ножницы

Когда играл в «Симс», но забыл повернуть

«Даже боюсь представить, во что играет моя дочь»

Когда мусор случайно превратился в пример современного искусства

Признавайтесь, вы тоже не ожидали такой развязки?

Хм-м-м...

Всего лишь отражение солнечного света, а какой эффект!

Тут явно замешана магия

Фото на превью cyan1618 / reddit

5 На склад!
6 Комментарии
  • 17 сентября 2018
  • 6
  • 10691

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!