18 примеров того, как крутой дизайнер может из любой вещи сделать шедевр

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Дизайнеры — люди талантливые и идущие в ногу со временем. Им всегда нужно двигаться вперед и делать такие вещи, чтобы у нас дыхание перехватывало при виде домов-котов или маек с портретами известных личностей. Тут пригодятся и чувство юмора, и нестандартное мышление, и даже немного хулиганства (все примеры есть у нас в статье). И кстати, у ремесленников прошлого с креативом тоже все было в порядке.

AdMe.ru очень любит что-то новое и необычное, поэтому мы будем рады вашим примерам крутого дизайна, которыми вы можете поделиться в комментариях.

Объемное изображение синтоистского святилища Ицукусима проявляется на дне тарелки после добавления в нее соуса

Пес постоянно разбрызгивал воду. Девушка хозяина пса облагородила место собачьего водопоя, превратив его в симпатичный моховой сад

Колье «Мёд»

Чашка с секретом: если посмотреть внутрь, на дне проявляется портрет

Когда все воспринимаешь буквально (но в этом что-то есть)

Здание детского сада в виде кота, Германия

В такой бильярд можно играть бесконечно

Лондонский набор шахмат

«Исчезающая» полка

Все решает свет

«Моя посудомоечная машина транслирует на пол время, которое осталось до окончания мойки»

Стойка для велосипедов с характером

Это когда-нибудь закончится?

Кресло настоящего автолюбителя

Строительный магазин

Coca-Cola выпустила для парка Disney Star Wars: Galaxy’s Edge специальные бутылки, которые будут продаваться только в этом месте

Завораживающее зрелище

В музее дизайна в Копенгагене, чтобы вернуть значки и одновременно узнать мнение людей, придумали такую вещь

Эти значки прикрепляют к одежде посетителя как подтверждение того, что он заплатил за вход.