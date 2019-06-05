18 примеров того, как крутой дизайнер может из любой вещи сделать шедевр
Дизайнеры — люди талантливые и идущие в ногу со временем. Им всегда нужно двигаться вперед и делать такие вещи, чтобы у нас дыхание перехватывало при виде домов-котов или маек с портретами известных личностей. Тут пригодятся и чувство юмора, и нестандартное мышление, и даже немного хулиганства (все примеры есть у нас в статье). И кстати, у ремесленников прошлого с креативом тоже все было в порядке.
AdMe.ru очень любит что-то новое и необычное, поэтому мы будем рады вашим примерам крутого дизайна, которыми вы можете поделиться в комментариях.
Объемное изображение синтоистского святилища Ицукусима проявляется на дне тарелки после добавления в нее соуса
Пес постоянно разбрызгивал воду. Девушка хозяина пса облагородила место собачьего водопоя, превратив его в симпатичный моховой сад
Колье «Мёд»
Чашка с секретом: если посмотреть внутрь, на дне проявляется портрет
Когда все воспринимаешь буквально (но в этом что-то есть)
Здание детского сада в виде кота, Германия
В такой бильярд можно играть бесконечно
Лондонский набор шахмат
«Исчезающая» полка
Все решает свет
«Моя посудомоечная машина транслирует на пол время, которое осталось до окончания мойки»
Стойка для велосипедов с характером
Это когда-нибудь закончится?
Кресло настоящего автолюбителя
Строительный магазин
Coca-Cola выпустила для парка Disney Star Wars: Galaxy’s Edge специальные бутылки, которые будут продаваться только в этом месте
Завораживающее зрелище
В музее дизайна в Копенгагене, чтобы вернуть значки и одновременно узнать мнение людей, придумали такую вещь
Эти значки прикрепляют к одежде посетителя как подтверждение того, что он заплатил за вход.
Фото на превью kuchka70 / pikabu