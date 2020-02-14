18 примеров того, что роды — это не только боль и счастье, но и отличный повод посмеяться

У моей жены потуги, она не может, ей больно; врач говорит, как дышать, что делать. И тут из соседней палаты я слышу ор: «Блин, Зина, у нас уже пятые роды! В смысле ты не можешь вытолкнуть?! Да я с головой в тебя залезть могу, тужься давай!» И тут мы все заржали. Жена от смеха напряглась и родила. Она потом с Зиной лежала в палате. Зина сказала, что после этой гениальной фразы мужа тоже родила. Спасибо тебе, муж Зины, ты спас ситуацию одной фразой! © LRAss / Pikabu

Когда я только родилась, медсестра положила меня на грудь моей матери. Мама посмотрела на меня и попросила медсестру снова забрать меня со словами: «О боже, возьми ее! Она похожа на мою свекровь!» Самое смешное, что моя мама дружила с медсестрой в этой больнице, и спустя годы ей рассказали забавную историю о том, как мать не хотела смотреть на своего новорожденного, потому что он выглядел, как ее свекровь. © Irgendwasaufdeutsch / Reddit

Вызов. Диспетчерская передает: «Женщина, 28 лет, первые роды». По приезде оказывается, что роды точно не первые (скорее всего, третьи). У мужа (он вызывал) спрашивают:

— Почему вы сказали, что роды первые?

— Ну-у-у-у, при мне — первые... © rembongt / Pikabu

Мой муж заявил: «Беременность волшебна! Давай еще троих!» Окей, ты жрал чипсы, пока я орала в родовом зале. Иди к черту, Джек! © Lexie, but tired. / Twitter