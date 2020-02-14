18 примеров того, что роды — это не только боль и счастье, но и отличный повод посмеяться
Многие утверждают, что боль, испытываемая при родах, моментально забывается с первым криком малыша. Этому есть рациональное объяснение — окситоцин, гормон нежности и счастья, который стимулирует схватки и выработку грудного молока. А иногда к нему присоединяются еще и различные курьезы, которые заставляют роженицу плакать не только от радости, но и от смеха.
Мы в AdMe.ru считаем, что появление на свет нового человека — это уже само по себе радостное событие. А если оно еще и проходит в атмосфере безудержного веселья, тогда о нем не грех рассказать не только на мамском форуме.
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На 39-й неделе беременности положили в роддом в дородовое отделение. Мне попался молодой и очень серьезный врач. Через 5 дней выписали, но на 41-й неделе я опять попала в это же отделение, к этому же врачу. Он посмотрел мне в лицо, прочитал фамилию, но не вспомнил. И только в процессе осмотра, попросив меня спустить пониже белье и внимательно посмотрев, как я это делаю, спросил: «А вы у нас уже лежали?» Вот думаю, он по трусам меня узнал? © ideer
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Я уже родила, в палате лежу, слышу, санитарка орет:
— Бабы, чей там муж с ножиком на пне сидит?
Я говорю:
— Если лохматый-бородатый, то мой!
— А чего он ничего не спрашивает?
— Я ему сказала приходить в 2. Вот он в 2 и спросит.
— Ишь ты, послушный какой! Ладно, пойду обрадую... © feldkurat / Pikabu
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Рожала двойню. Первая дочь выходила туго, у меня глаза ползли на лоб от боли, врач развлекал меня светской беседой, чтобы отвлечь от неприятных ощущений. «Первые роды, — говорил он, — всегда трудные, вторые будут намного легче». Первая дочь успешно явилась на свет. Я, совершенно не напрягаясь, приступила ко второй. «А знаете, доктор, вы совершенно правы, — сказала я, непринужденно вытолкнув из себя ребенка. — Вторые роды проходят гора-а-а-здо легче».
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Мой папа — настоящий мужик. Черный пояс по карате, военное прошлое, золотые руки по хозяйству — в общем, полный комплект. Разумеется, с таким мужем в семье ждали в первую очередь сына. Но своим появлением родителей осчастливила я. Родители решили не сдаваться и предприняли вторую попытку. До самого последнего момента пол малыша был неясен, но мама чуяла сердцем, что ждем Ванечку. В роддом маму папа проводил напутствием: «Если опять девочка, то поедешь домой на автобусе». На следующий день мама не находила себе места и репетировала текст в стиле «Дорогой, у нас немножко не Ваня, а Оля». Мужик сказал — мужик сделал. Папе пришлось взять в аренду автобус и приехать на нем. © argentina88 / Pikabu
- А у меня воды отошли во время концерта в филармонии. На наш звонок в скорой после указания адреса филармонии ответили: «Вы бы еще в цирк позвали», — и бросили трубку. © Светлана Федоряк / Facebook
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Лежу в роддоме в палате с еще 3 женщинами. Одна из них могучей комплекции и высокого роста. Сижу на подоконнике и смотрю на испуганного мужа внизу. В это время подходит пьяненький мужичишка маленького роста и зовет Галю. Женщина могучего телосложения выглядывает в окно, тут же оценивает ситуацию и говорит кратко: «Ну че?» Мужичок переминается с ноги на ногу и спрашивает неуверенно: «Больно было?» На что женщина сурово отвечает: «Больно? Ты засунь себе зонтик в одно место, раскрой и вытащи, тогда поймешь!» © Antonina Kuznietsova / Facebook
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Во время беременности встала на учет в женской консультации. Моим врачом стала женщина лет 55. Однажды, пребывая в особенно добром настроении, врач сказала мне, что без УЗИ может прямо сейчас уточнить, какого пола будет малыш. Я согласилась. Врач достала из шкафа потрепанную школьную тетрадку и принялась листать исписанные синими чернилами странички, одновременно задавая вопросы о датах рождения обоих родителей и еще о чем-то, уже не помню, о чем. У меня в зобу дыханье сперло, жду откровения. Наконец она говорит:
— У тебя будет мальчик или девочка.
Надо заметить, тут она оказалась права, попала в точку! © Suslik18 / Pikabu
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Я в роддом с собой газету взяла... Не книжку, не журнал, не смартфон, а газету. В родзале качаюсь на фитболе, считаю минуты между схватками и читаю. Со стороны явно странновато смотрелось, акушерки заглядывали поржать. Слышу диалог своего врача и акушерки:
— Ну как там моя?
— К политинформации готовится. © Ksenia Babich / Facebook
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Жена в роддоме наблюдала картину. Медики запрещали роженицам ходить в любых брюках — только халаты, которые предоставляет, меняет и стирает роддом. После родов женщинам нельзя принимать душ (по медицинским соображениям), хотя таковой в палате есть. Роддом заполнен под завязку. Возникают перебои с матобеспечением. Соседке по палате 3 дня не меняли халат (на всех не хватило). Халат поменяли, соседка как смогла втихаря приняла душ. Ребенок при приближении матери начинает активно плакать. Соседка своему ребенку: «Что, не узнаешь маму? Мама не пахнет бомжом?» © nixonftp / Pikabu
- Я довольно светленькая, как и мой бывший муж, а наша младшая дочь родилась с черными волосами и с желтухой, и она провела несколько дополнительных дней в больнице. Когда мы наконец забирали ее домой, моя мама смеялась. Я спросила, что же такого смешного, и она сказала: «Вы бы видели, как менялись выражения лиц окружающих! Они наверняка думали, что вы украли этого ребенка!» © may_jaluk / Reddit
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У моей жены потуги, она не может, ей больно; врач говорит, как дышать, что делать. И тут из соседней палаты я слышу ор: «Блин, Зина, у нас уже пятые роды! В смысле ты не можешь вытолкнуть?! Да я с головой в тебя залезть могу, тужься давай!» И тут мы все заржали. Жена от смеха напряглась и родила. Она потом с Зиной лежала в палате. Зина сказала, что после этой гениальной фразы мужа тоже родила. Спасибо тебе, муж Зины, ты спас ситуацию одной фразой! © LRAss / Pikabu
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Когда я только родилась, медсестра положила меня на грудь моей матери. Мама посмотрела на меня и попросила медсестру снова забрать меня со словами: «О боже, возьми ее! Она похожа на мою свекровь!» Самое смешное, что моя мама дружила с медсестрой в этой больнице, и спустя годы ей рассказали забавную историю о том, как мать не хотела смотреть на своего новорожденного, потому что он выглядел, как ее свекровь. © Irgendwasaufdeutsch / Reddit
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Вызов. Диспетчерская передает: «Женщина, 28 лет, первые роды». По приезде оказывается, что роды точно не первые (скорее всего, третьи). У мужа (он вызывал) спрашивают:
— Почему вы сказали, что роды первые?
— Ну-у-у-у, при мне — первые... © rembongt / Pikabu
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Мой муж заявил: «Беременность волшебна! Давай еще троих!» Окей, ты жрал чипсы, пока я орала в родовом зале. Иди к черту, Джек! © Lexie, but tired. / Twitter
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Муж — акушер-гинеколог. Когда вопрос встал, где и с кем я буду рожать, муж сказал, что роды будет принимать он. Я сопротивляться не стала, но были переживания, что я в роли пациентки буду отвлекать его от основной задачи. Настал день родов, приехали в роддом, муж переоделся и начал мне всячески помогать и поддержать, чему я была очень рада. Когда начались потуги, муж сосредоточился на своей работе, но стоило появиться головке, как новоиспеченный отец и врач с многолетним стажем упал в обморок. © ideer
А во время родов вашего ребенка были случаи, которые превратились в семейную легенду?
Фото на превью CbIHO4KA / Pikabu