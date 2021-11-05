18 примеров обмана зрения, которые доказывают, что даже своим глазам не всегда можно верить

В картинах модернистов люди часто видят абсолютно разное, особенно если речь заходит о посыле, который пытался донести автор. Но порой даже на совершенно обыденных фото нам мерещится то, чего там и в помине нет. Обычно причинами этого являются ракурс или момент, в который был сделан снимок. В таких ситуациях убеждаешься, что собственному зрению никогда не стоит доверять на все 100 %.

Мы в AdMe.ru обожаем всевозможные оптические иллюзии и фотозагадки, которые вынуждают пораскинуть мозгами. В случае с некоторыми снимками одного мимолетного взгляда явно будет недостаточно, чтобы разобраться, что же на них запечатлено.

1. Чулки не то, чем кажутся

2. «Будь это моя собака, я бы ее часами искал»

3. «Иногда по утрам окно на моем складе выглядит как настоящая картина»

4. Что-то здесь не так

5. «Из-за преломления света кажется, будто в миске с водой лежит распечатанное фото бобов, а не они сами»

6. Когда смотришь на этот снимок, может показаться, будто лакомство торчит из носа собаки. На самом деле оно всего лишь имеет форму тросточки

7. Этот хвостатый явно знает, как напугать хозяев до чертиков

8. Похоже, девушка по центру где-то потеряла туловище

9. Что же это за неведомая зверушка все-таки?

10. «Кажется, наша собака немного подросла»

11. Просто кот рассказывает о погоде

12. «Моя сестра на этом фото выглядит как женщина-кентавр»

13. Нет, никакие это не попугайчики, а всего лишь фрукты

14. Единственный в мире малыш Котокот

15. «Долго не мог понять, что за странный зверь дрыхнет в кустах, да еще с детенышами, судя по всему. Соображал минуты три, потом решил аккуратно потыкать палкой. Оказалось, это всего лишь шапка»

16. Не каждый день встретишь помесь олененка и собаки

17. «Случайно сделал этот снимок и не сразу понял, почему моя крышка от фотоаппарата парит над столом»

18. «Моя собака любит сидеть на этом диване, но в настоящий момент ее там нет»

Вроде бы все очевидно, но мне понадобилась минута, чтобы понять, что здесь происходит. © Alclis / Reddit

А я так и не разобрался. © DerpyRainbow506 / Reddit