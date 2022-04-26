18 примеров нетривиального интерьера, которые доказывают, что человеческая фантазия безгранична

Порой можно наткнуться на оригинальные интерьерные решения в, казалось бы, стандартных общественных местах. Это могут быть и особенности дизайна прошлых десятилетий, и попытка сделать что-то более удобным. Как, например, тостер, встроенный в стену, или телефон в туалетной комнате. А некоторые не прочь и сами создать самобытный и уютный для них стиль внутри своего дома.

Мы в AdMe.ru думаем, что у каждого человека свое восприятие прекрасного. А герои нашей статьи наглядно это показывают с помощью фото своих дизайнерских решений и нешаблонных элементов интерьера, на которые они наткнулись.

«Вчера я зашел в уборную оперного театра и чуть было не открыл „Тайную комнату“»

Лестница в одной из библиотек Португалии

«Гостевая комната на чердаке в моем доме»

«Мы с женой любим вещи в стиле 70-х годов. Это странный стиль, но очень уютный для нас»

В этом доме в Барселоне есть камень в полу

«Наша солнечная комната. Даже когда на улице снег, здесь всегда лето»

«Моя уютная библиотека»

«У родителей в туалете висит телефон»

«В душевой одного из кемпингов я наткнулся на вот это отверстие. Оказывается, оно нужно для выбрасывания пустых бутылок из-под шампуня»

«Хотелось, чтобы гостиная была уютной и яркой»



«А вот моя столовая»

«В доме, который мы арендовали, есть тостер, встроенный в стену»

«Мой растительный игровой уголок»

«В кабинке туалета на моей работе есть откидная полка для сумочки. Здание не обновлялось с тех пор, как было построено в 1968 году!»

Ни один офис не может быть полноценным без гамака

«В помещении, которое я помогаю обслуживать, есть стол в ванной комнате»

«Моя любимая комната для отдыха в нашем доме»



«У нас был вот такой уютный дом-пещера, когда мы были на отдыхе»