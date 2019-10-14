18 примеров людской смекалки, которые сначала вызывают снисходительную улыбку, а потом — восторг
Когда не получается что-либо сделать, обычные люди опускают руки. Но только не герои нашей статьи. Они импровизируют, причем довольно успешно, несмотря на то, что кому-то другому их способы кажутся немного странными. Но ведь главное, чтобы задуманное удалось, не правда ли?
Мы в AdMe.ru тоже любим нестандартный подход к решению проблем, и если вы придерживаетесь тех же принципов, то скидывайте в комментарии свои крутые лайфхаки. А бонус в конце подборки точно поднимет вам настроение.
И волки сыты, и овцы целы
Как приготовить 2 пиццы на одном противне
Если у вас нет сифона под рукой, используйте этот лайфхак
А что, так можно было?
- Мы с женой и 4-летней дочерью достаточно часто летаем отдыхать. 3–4 часа полета энергичной девочке, сидящей в кресле, даются нелегко. К небольшой кучке раскрасок, книжек и наклеек мы добавляем чистый лист формата А4. К середине полета, когда мультики и раскраски уже надоели, я бью себя по голове и вспоминаю, что мы забыли нарисовать открытку капитану самолета и его дружелюбной команде! Дочь с радостью подхватывает мою идею, и мы начинаем рисовать открытку капитану воздушного судна. Когда мы приземляемся, мы с дочерью радостно дарим ее стюардессе или пилотам. © turul
Завяжите резинкой редко используемые предметы в пенале, чтобы легко найти нужное
Так можно и книги писать
Если нет кепки, подойдет и коробка
Если нет специальной воронки для посудомоечной машины, ее можно сделать из бутылки
Как сфотографировать ребенка на загранпаспорт
Как быстро почистить чеснок
«Клиент усилил пружины»
М — маскировка
Нет дачи? Не беда! Ведь всегда можно просто посадить картошку во дворе своей многоэтажки
Когда уезжаешь на пару дней
Теперь открывать ее стало намного проще
«Как я решил проблему с перевозкой детей»
Так не страшно никакое кипящее масло
Бонус: как не надо мыть посуду
- Вспомнился студенческий лайфхак. Сварили мы как-то еды в кастрюльке, а вот помыть никак руки не доходили. Потом там плесень завелась и мыть стало вообще страшно, убрали ее подальше на случай войны. Прошел примерно год, и тут понадобилось нам что-то сварить, а свободная кастрюля только эта. Мои ножницы побили два камня, и я, понурив голову, взял кастрюлю и потопал ее мыть. Каково же было мое удивление, когда вместо плесени там оказался всего лишь ее серый прах. Высыпал его, сполоснул кастрюлю, и она как новая, чистая, как после пескоструйки. Видимо, плесень съела все, что только можно было, и умерла. Вот такой медленный, но эффективный способ мытья посуды, хозяюшкам на заметку. © zigzuh