18 примеров людской смекалки, которые сначала вызывают снисходительную улыбку, а потом — восторг

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Когда не получается что-либо сделать, обычные люди опускают руки. Но только не герои нашей статьи. Они импровизируют, причем довольно успешно, несмотря на то, что кому-то другому их способы кажутся немного странными. Но ведь главное, чтобы задуманное удалось, не правда ли?

Мы в AdMe.ru тоже любим нестандартный подход к решению проблем, и если вы придерживаетесь тех же принципов, то скидывайте в комментарии свои крутые лайфхаки. А бонус в конце подборки точно поднимет вам настроение.

И волки сыты, и овцы целы

Как приготовить 2 пиццы на одном противне

Если у вас нет сифона под рукой, используйте этот лайфхак

А что, так можно было?

Мы с женой и 4-летней дочерью достаточно часто летаем отдыхать. 3–4 часа полета энергичной девочке, сидящей в кресле, даются нелегко. К небольшой кучке раскрасок, книжек и наклеек мы добавляем чистый лист формата А4. К середине полета, когда мультики и раскраски уже надоели, я бью себя по голове и вспоминаю, что мы забыли нарисовать открытку капитану самолета и его дружелюбной команде! Дочь с радостью подхватывает мою идею, и мы начинаем рисовать открытку капитану воздушного судна. Когда мы приземляемся, мы с дочерью радостно дарим ее стюардессе или пилотам. © turul

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