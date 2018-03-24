18 примеров, которые доказывают, что кайфовать можно от любой работы

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«Найди себе дело по душе, и тебе не придется трудиться ни одного дня в жизни», — так звучит одно из высказываний великого китайского мыслителя Конфуция. Однако для большинства людей работа была и остается делом, с которым приходится мириться ради зарплаты. Для многих, но не для всех.

AdMe.ru сделал подборку из фото и видео тех, кто действительно получает удовольствие от того, чем занимается. А иначе разве стали бы они так заморачиваться?

1. Повар, который приручил огонь

2. «Названия не помню, но обложка была красная»

3. Хотите свадебный букет из комиксов? Легко!

4. Работа перфекциониста налицо

5. Когда продавец — добрейшей души человек

«Заказал на Ali новую батарею для ноутбука (старая вздулась). В графе „Дополнительные пожелания“ попросил нарисовать панду. Этот рисунок вложили в посылку».

6. Невиданная щедрость работников кафе

7. Чтобы сократить время в пути, некоторые готовы идти на риск

8. Когда ты дизайнер и жить не можешь без креатива

9. Когда усилиями мерчендайзера футболки в магазине напоминают спектр

10. Главное — любить то, что ты делаешь

11. Объяснительная дизайнера, опоздавшего на работу

12. Когда садовник получил заказ сделать в городе лесную аллею

13. Самая крутая рыба из консервов, которую я когда-либо видел

14. Теперь и вы знаете, что все это время разогревали пиццу неправильно

15. Этот повар даже яичницу готовит по-особенному

16. В этом кафе знают, как сделать, чтобы я приходил сюда каждый день

17. Когда сотрудники продуктового магазина о тебе действительно заботятся

«Бесплатный аппарат для охлаждения напитков. В 25 раз быстрее обычного холодильника. 1. Поместите товар внутрь и дождитесь необходимого эффекта.

2. 3 минуты — прохладный/ 5 минут — холодный/ 7 минут — ледяной

3. Заберите и протрите бутылку, когда она охладится до нужной вам температуры».

18. И чем вам не трон из «Игры престолов»?

Получать удовольствие от работы не так сложно, как кажется. Попробуйте добавить в свои повседневные дела чуть больше юмора и доброжелательности. Не успеете оглянуться, как вы сами сможете пополнить ряды тех, чья работа вызывает восхищение окружающих.

Ну а мы, как всегда, будем рады узнать ваше мнение о тех, кто попал в эту подборку, и увидеть в комментариях примеры из вашей жизни.