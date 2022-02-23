18 примеров, когда все пошло совсем не по накатанной
Мы привыкли к тому, что большинство жизненных событий развивается по вполне знакомому сценарию. Но сложно не обратить внимание на ситуации, когда кто-то вместо чехла для планшета использует шапку, а вода в гостиничную ванну течет буквально из потолка. Поэтому подобные истории сразу вызывают резонанс в сети и набирают немало лайков.
Мы в AdMe.ru впечатлились находчивостью и непредсказуемостью каждого, чьи нестереотипные поступки и решения попали в эту подборку.
Когда шоколад и тортики уже никого не удивят
Поддержка любимых бывает разной
Современные проблемы требуют неординарных решений
Такие сюрпризы приятны в любом возрасте
«Прошу своих учеников скидывать мне фотографии их собак, которые делают уроки. Какой недооцененный жанр!»
Самолет начал разваливаться, и вот как они это исправили
«В самолете, в котором я на днях летела, вообще использовали обычные пластыри»
Подпись гласит: «Это было модно в 98-м»
«Крошечные записки, которые моя третьеклассница передает друзьям в школе, запечатаны воском от сыра»
Когда восприняла все слишком буквально
«Так выглядит задний двор нашего соседа»
Главное — записывать все гениальные идеи из снов
«Вот как моя девушка готовит попкорн»
Когда в буфете кормят, как в лучших ресторанах
«В этом отеле ванна набирается с потолка»
«Я попросила мужа купить дешевые пластиковые чашки. Вот что он купил... И нет, у нас нет детей»
«Упаковала подарки для своего парня в подарочную бумагу со своими фотографиями. Да, я лучшая девушка из всех!»
«Жена: заказала куртку и ошиблась с размерной сеткой.
Я: „Не мое, а наше!“»
А какие феноменально непредсказуемые поступки совершали люди вокруг вас?
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