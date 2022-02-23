18 примеров, когда все пошло совсем не по накатанной

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Мы привыкли к тому, что большинство жизненных событий развивается по вполне знакомому сценарию. Но сложно не обратить внимание на ситуации, когда кто-то вместо чехла для планшета использует шапку, а вода в гостиничную ванну течет буквально из потолка. Поэтому подобные истории сразу вызывают резонанс в сети и набирают немало лайков.

Мы в AdMe.ru впечатлились находчивостью и непредсказуемостью каждого, чьи нестереотипные поступки и решения попали в эту подборку.

Когда шоколад и тортики уже никого не удивят

Поддержка любимых бывает разной

Современные проблемы требуют неординарных решений

Такие сюрпризы приятны в любом возрасте

«Прошу своих учеников скидывать мне фотографии их собак, которые делают уроки. Какой недооцененный жанр!»

Самолет начал разваливаться, и вот как они это исправили

«В самолете, в котором я на днях летела, вообще использовали обычные пластыри»

Подпись гласит: «Это было модно в 98-м»

«Крошечные записки, которые моя третьеклассница передает друзьям в школе, запечатаны воском от сыра»

Когда восприняла все слишком буквально

«Так выглядит задний двор нашего соседа»

Главное — записывать все гениальные идеи из снов

«Вот как моя девушка готовит попкорн»

Когда в буфете кормят, как в лучших ресторанах

«В этом отеле ванна набирается с потолка»

«Я попросила мужа купить дешевые пластиковые чашки. Вот что он купил... И нет, у нас нет детей»

«Упаковала подарки для своего парня в подарочную бумагу со своими фотографиями. Да, я лучшая девушка из всех!»

«Жена: заказала куртку и ошиблась с размерной сеткой.

Я: „Не мое, а наше!“»