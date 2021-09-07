18 примеров классного сервиса, когда клиенты почувствовали искреннюю заботу о себе

Все мы любим качественный сервис. Но особенно приятно, когда за услугой стоит еще и трепетное отношение к каждому клиенту. Это так здорово — просто почувствовать, что производитель любит тебя как родного.

Мы в AdMe.ru искренне радуемся, видя такую заботу о людях. А история в бонусе вообще вынудила нас улыбаться до ушей.

Этот рабочий стол в библиотеке устроен так, что можно заниматься спортом во время учебы

«Cын коллекционирует персонажей Marvel из Kinder. Все никак не могли раздобыть Халка. На днях купили сразу коробку, 12 штук. И — о чудо! — в самом последнем попался Халк, но без ног»

«Сын расстроился очень сильно, ведь за свои карманные деньги покупает. Решил написать в Kinder (Ferrero Rocher) с просьбой продать отдельно фигурку Халка, описал ситуацию. Извинились и сказали, что вышлют бесплатно. Сегодня ждал такой сюрприз. Халка тоже положили».

«В аэропорту, где я нахожусь, есть центр отдыха для собак»

«Я нашел карандаш, созданный специально для левшей»

«Демонстрационная доска в местном хозяйственном магазине, на которой можно протестировать дрель»

«В отеле, где я побывал, начали использовать полностью биоразлагаемую деревянную посуду»

В этом кулере можно выбрать воду комнатной температуры

Торт в банке, который можно купить в торговом автомате

«В который раз заказываю воду и умиляюсь сообщению после заказа»

«Я получил носки от KFC вместе с моим заказом!»

«Решила прикупить на подарки фигурные пряники. Однако в одном из подарков заметила неприятность — еле заметный волосок, влипнувший в глазурь»

«Не питая особых надежд, написала об этом инциденте в письме, приложив фото. И вот на днях получаю звонок от одной известной компании по доставке. Сначала даже не могла понять, что там за доставка, а когда получила коробку — стало понятно. Несмотря на отсутствие чека и каких-либо формальных доказательств покупки, компания все же выслала свою продукцию абсолютно бесплатно».

«Моя замороженная пицца пришла с картонными усами. У них есть держатели, которые вставляются в ноздри»

«Этикетка на моих брюках сделана из переработанного пластика»

«В моей замороженной пицце уже приготовлен сыр. Я впервые вижу такое!»

Вот что значит забота о каждом клиенте! Не терпеть же им до дома, в самом деле

На этом арендованном скутере есть беспроводная зарядка для телефона

«На мероприятии мебельного магазина была установлена стена из пончиков»

Бонус: «Много раз читал, как производители реагируют на свой брак. Вот и мне выпал такой шанс. Купил детскую тарелку. Такую»

«Понравилось именно исполнение ложек. Но дома был сюрприз в виде 2 левых ложек. С вилками все было нормально. После такого сюрприза было принято решение попытать удачу и попросить у производителя прислать правую ложку. Написал письмо на электронную почту производителя такого содержания».

«Ответ пришел быстро — на следующий день».

«Через 3 дня получил посылку и побежал домой смотреть, что же мне отправили».