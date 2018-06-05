18 представителей семейства кошачьих, которые растопят сердце даже заядлого собачника
Кошки умиляли человечество на протяжении многих тысяч лет. В Древнем Египте даже была богиня радости и веселья Баст, которую изображали с кошачьей головой. В этой статье мы продолжаем традицию радоваться нашим четвероногим друзьям и показываем вам самые милые фотографии кошек во всем их великолепии.
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Мы уверены, что у вас тоже есть фото милых котиков — поделитесь с нами в комментариях!
Фото на превью BriannaBean / reddit