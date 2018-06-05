18 представителей семейства кошачьих, которые растопят сердце даже заядлого собачника

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Кошки умиляли человечество на протяжении многих тысяч лет. В Древнем Египте даже была богиня радости и веселья Баст, которую изображали с кошачьей головой. В этой статье мы продолжаем традицию радоваться нашим четвероногим друзьям и показываем вам самые милые фотографии кошек во всем их великолепии.

AdMe.ru предлагает вам отложить свои дела и окунуться в мурчащий мир.

«Сантехник чинил нашу раковину. Вот какое фото он отправил мне позже»

«Примерно так выглядит мой отдых»

Посмотрите на эти невероятные глаза

Эти сиамские котята создают любовь

Р — романтика

Слет котобайкеров

В конкурсе на самую крутую маску побеждает...

Оживший ужастик. Правда, очень милый

Хозяин нашел своего потерявшегося кота в миле от дома

Так выглядит месть

Кошачья опера

Мяуселфи

Кажется, кому-то нужна зарядка

«Эта кошка просто выпала с потолка в моей квартире»

Все блаженство мира на этой мордочке

Добавь жару, человек

Дорогая, что ты делаешь сегодня вечером?

Ромео и Джульетта. Кошачья версия

Мы уверены, что у вас тоже есть фото милых котиков — поделитесь с нами в комментариях!