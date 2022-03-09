18 представителей разных профессий показали кадры из своей рабочей жизни и изрядно нас заинтриговали

Большую часть своих будней, а иногда и выходные, мы находимся на работе. Ученые подсчитали, что мы проводим там треть жизни — около 90 000 часов. Это довольно много. Поэтому лучше всего задуматься и выбрать деятельность по душе, чтобы получать от нее не только доход, но и удовольствие. Люди находят себе профессии в абсолютно различных сферах: кто-то стремится помогать животным, кому-то нравится рисовать, а кто-то любит работать на высоте в прямом смысле этого слова. И иногда хочется заглянуть в рабочие будни представителей других специальностей и подсмотреть, что же интересного происходит у них.

Мы в AdMe.ru полюбопытствовали, как проводят свое время на работе люди разных профессий, и поделились в этой подборке занимательными фото.

«Будьте вежливы с мусорщиками, особенно когда на улице дождь и холод. Мы не железные. Вот моя рука после 4 часов работы в такую погоду»

«Пару лет назад я работал при температуре —58 °C»

«Я работаю на мероприятиях, и люди часто оставляют после себя мусор. Мне нравится приносить его домой, чтобы мой ребенок мастерил из него поделки»

«Сегодня я прихватила несколько разноцветных салфеток и пластиковых стаканчиков, которые использовались для транспортировки букетов».

«Оставил свою работу в области создания цифровых карт, теперь наношу их на деревянную основу»

«Главный вход в офис закрыт на ремонт, поэтому нам приходится пользоваться входом для обслуживания и доставки. Хотелось бы мне знать, чей горький опыт отражен в этом объявлении»

«Пожалуйста, не приближайтесь к енотам».

«В моем ветеринарном кабинете на потолочной плитке есть отпечатки лап»

Видимо, там практикуют синхронное подбрасывание домашних животных в нерабочее время. © gdmfsobtc / Reddit

Когда долго трудишься без отпуска, в голову приходят вот такие идеи

«Вот что происходит с ботинками за 1 год на моей работе»

Вдруг вы не видели, как выглядят весы для птиц в ветеринарной клинике

Так проявляется находчивость, когда задание нужно выполнить в срок, а хозяев не оказалось дома

«Работаю грумером всего около года, и на прошлой неделе у меня почему-то было больше пуделей, чем за весь прошедший год»

«Новый коллега спросил, можно ли ему украсить свое рабочее место. Это просто что-то невообразимое»

«Немного заскучал на работе и решил поэкспериментировать с балансом вещей»

Такая профессия требует специальных навыков и нереальной храбрости

«Работаю над ручной росписью и реставрацией антикварного шкафа с уникальным колоритом»

Когда приходишь в школу, а попадаешь в произведение Толкина

«В школе, где я работаю, каждый зал расписан вручную одним человеком. И это просто произведения искусства».

«Так выглядит мое рабочее место сегодня. Внутри вагона поезда, который перевозит автомобили»

Процесс доставки посылок может быть увлекательным, если подойти к нему творчески