18 поступков, которые способны разбудить зверя даже в людях с ангельским терпением

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Вам приходилось сталкиваться с людьми, которые думают только о себе? Уверены, каждому регулярно попадаются такие персонажи: подрезающие автомобилисты, пассажиры, занимающие сразу несколько мест в транспорте, хамоватые дамочки в очередях. Как вы обычно реагируете на человеческую наглость: закипаете или сохраняете спокойствие? Давайте проверим.

AdMe.ru покажет вам 20 поступков антигероев сети, а вы попробуйте не разозлиться. И да, мы уверены, что никто из читателей не стал бы вести себя так, как эти персонажи, но на всякий случай давайте еще раз напомним друг другу о необходимости уважать окружающих.

То чувство, когда в самолете что-то влажное и теплое коснулось локтя

Мне нужно перейти дорогу, и мне плевать, куда вы едете. Хоть на пожар

«Мой сосед был выселен и не стал забирать своего кота. Кажется, у меня появился новый питомец»

Худший способ оставить чаевые

Как сорвать соревнование по дженге за несколько секунд

Авторы канала на YouTube замусорили весь пляж, чтобы прорекламировать себя

Настоящего мастера парковки видно невооруженным глазом

Для кого-то эта игра станет незабываемой

Женщина забрала единственный на всю комнату ожидания вентилятор, чтобы охладиться под юбкой

Почему бы и нет?

«Мой сосед 3 месяца не оплачивал аренду. А теперь он просто уехал и я должен очистить его комнату, из которой на всю квартиру распространяется неприятный запах»

Кто-то не смог вовремя уехать из-за того, что у него украли автомобильные колеса. Но ему все-таки выписали штраф за просроченную парковку

Она давила своему парню прыщи на протяжении всего полета

«Какой-то прохожий использовал капюшон моей девушки в качестве пепельницы»

Уважайте мать-природу и людей, пытающихся защитить эту прекрасную достопримечательность

Предупреждающий знак: «Опасно. Закрытая территория. Не ходить».

Поезд был заполнен, и люди просили его подвинуться. Но он слишком устал для этого

Кто-то украл бюстгальтер из магазина, а вместо него повесил старый

Когда не в восторге от вездесущих инстаграм-блогеров

А когда вам в последний раз приходилось сталкиваться с людьми, которые буквально проверяли терпение окружающих на прочность? Есть ли у вас идеи, как остроумно выйти из таких ситуаций?