18 человек, которые просто хотели приготовить поесть и случайно создали кулинарный шедевр

От сладкого всегда сложно отказаться. Но можно ли это сделать, когда блюдо настолько прекрасно, что его даже вилкой тронуть страшно? Мы не знаем ответа на этот вопрос. Но похоже, у героев нашей сегодняшней подборки нервы покрепче, ведь они отважились испечь нечто такое, чем невозможно налюбоваться, а слюнки-то при этом текут.

Мы в AdMe.ru прочесали весь интернет в поисках маленьких шедевров выпечки. В статье вы найдете те из них, которые больше всего тронули наши сердца. А в бонусе — доказательство того, что не на каждый десерт хочется наброситься с ножом и вилкой в первую же секунду.

«Вишневый пирог по мотивам „Алисы“ с топингом из сахарной пудры»

«Торт „Коржик“ + кексы»

Это невероятно впечатляюще для любителя! Вам непременно нужно сделать из этого бизнес. © snorkelhorse / Reddit

«С тех пор как перестала работать, я сделала выпечку источником дохода. Шоколадный торт с ванильным кремом»

«В эти выходные приготовила свой первый торт-желе „Остров“. Желатин получился не совсем удачный, но в целом я очень довольна»

«Ух ты! Это, должно быть, самый милый торт „Губка Боб“ на свете»

«Мой первый торт с лаймом, как раз к завтрашнему дню рождения мамы. Как вам?»

«Мини-печеньки, которые я приготовила как часть дизайна торта»

«Очень довольна малышом Ферби. Это лимонный торт с кремом и малиновым вареньем»

«Печенье в виде Солнечной системы для моей племянницы»

«Подруга попросила меня испечь торт на день рождения ее мамы, и вот результат! Я никогда так не гордилась своей выпечкой»

«Третья, и пока что лучшая, попытка украсить торт»

«Единорог, который ест мозг. Желание моей дочки на ее 4-летие»

«Было очень весело готовить это для подруги и ее компании. Первая попытка изобразить стекающие капли. Что думаете?»

«Лучшие пирожные, которые у меня когда-либо получались. Очень горжусь тем, что вышло. Сделала более 400 штук»

«В честь своего дня рождения испекла торт»

«Никогда в жизни больше не хочу видеть M&M’s. Ладно, ну хотя бы месяц»

«Кексы по мотивам „Марио“ на день рождения 5-летнего ребенка»

«Яблочный пирог. Не могу перестать его готовить»

Бонус: «Червяк из помадки, чтобы разыграть преподавателя моей дочери»