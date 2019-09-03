18 открытий пользователей сети, которые не дадут вам уснуть

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Умение подмечать детали и любопытство — отличные качества, которые не остаются обделенными лайками и комментариями в соцсетях. Пользователи Reddit и Twitter постоянно делятся своими небольшими открытиями о том, как не потерять ключи на пробежке, порезать манго за 5 секунд или защитить клавиатуру компьютера от кота.

AdMe.ru обожает открывать новые факты об этом мире, поэтому прошерстил соцсети в поисках метких наблюдений.

Когда смотрел 3-ю часть «Гарри Поттера» и случайно заметил серп и молот в углу

А на древнеиндийском madhuvád — «поедающий сладкое»

Как спасти клавиатуру от вездесущего кота

Сканер штрихкода сканирует не черные полоски, а белые промежутки между ними

«Только что узнал, что Риз Уизерспун — это фамилия. Риз — по матери, Уизерспун — по отцу. На самом деле актрису зовут Лора»

Это объясняет сопротивление утренней пробежке

С помощью крючков и биндеров удобно хранить тюбики

Как быстро вдеть нитку в иголку

Вы знали, что ноги совы выглядят так?

Чтобы не забыть взять какую-то вещь с собой, положите рядом с нею ключи

Существуют созвездия, которые назвали в честь Мстителей

«Черная Вдова», «Капитан Америка».

Запах после дождя называется «петрикор»

Чтобы не потерять телефон или ключи во время бега, просто обмотайте карман резинкой

«Выдры, оказывается, образуют пары на всю жизнь. А еще не гонят выросших детей. Захотят — уйдут создавать семью, но могут остаться или вернуться, если „самостоятельная жизнь“ пришлась не по вкусу»

Если зажать Control + Command + Space на MacBook, появится клавиатура со смайликами

Когда нашел идеальный способ поддерживать здоровье

100 лет назад существовали электромобили, способные проехать 100 миль (160 км) на одном заряде

Как нарезать манго за 5 секунд