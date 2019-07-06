18 пользователей сети, которым только дай повод съязвить

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Интернет полон людей, которым палец в рот не клади — откусят. Их принято называть «троллями», а их действия, часто носящие провокационный характер, — «троллингом». Ни один пользователь сети не застрахован от встречи с ними, но не все подобные эпизоды имеют одинаково печальный конец. Нередко стычки с «троллями» рождают мемы, которые на раз-два разлетаются по всем соцсетям и набирают тысячи лайков. И как итог — все довольны, всем смешно.

AdMe.ru во время очередной вылазки в интернет наткнулся на 18 человек, которые, кажется, не знают себе равных в комментировании чужих постов.

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А часто ли вам незнакомцы оставляют комментарии? Как вы себя при этом ведете?

Фото на превью The_Chemist4 / Reddit

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