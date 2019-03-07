18 пользователей сети, которые знают об этом мире больше, чем гугл

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Маленькие открытия поджидают нас на каждом шагу: в любимых фильмах, на тренировке, после покупки продуктов. Пользователи сети не смущаются делиться озарениями: как подобрать идеальные кроссовки не выходя из дома, откуда берется разноцветный перец или почему мы используем символ ❤️.

AdMe.ru не устает разыскивать небольшие, но полезные сенсации, которые делают нашу жизнь ярче и проще.

«Оказывается, существуют ровные бананы»

И ведь не страдают от недостатка заказов

«А в каком возрасте вы поняли, что у зеленых желатиновых мишек вкус клубники?»

«Теперь я делаю так, когда хочу купить что-то в интернет-магазине»

«Только сейчас заметила, что сериал „Сплетница“ снимали в том же месте, что и клип Тейлор Свифт Blank Space»

Зато есть повод делать лимонад

А если лимоны не по душе, можно попробовать напиток послаще

«Перевернутые подушечки на кошачьих лапах выглядят как мишка Тедди»

«Вдруг выяснил, что крышку из McDonalds можно использовать как подставку»

«Сегодня узнал, что символ ❤️ — это образ двух настоящих сердец, соединенных вместе»

Интересно, чувствует ли кто-то их отличие на вкус?

«А вы знали, что коты и кошки не любят драться? Серьезная драка — это увечья, невозможность охотиться, смерть от голода»

«Мне нравятся те моменты в мультфильме „Вверх“, когда Элли завязывает Карлу галстук. Я только что осознал, как много у него галстуков, но на похороны он надел бабочку. Наверное, потому, что галстук он сам завязывать не умел»

Интересно, при каких обстоятельствах он это понял

Нео уже не тот

«Оказывается, фисташки растут на деревьях»

Когда представляешь статую в человеческий рост, а зря

Бонус: «Всю свою жизнь мы делали это неправильно»

Какое открытие зацепило вас больше всего? Может, в вашей копилке есть и своя сенсация?