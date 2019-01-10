18 пользователей сети, которым никогда не угодишь
К вам в комментарии заходил умник, которому вечно все не так? Кажется, что люди с продвинутыми навыками ворчания в очередях, больницах и госучреждениях нашли для себя занятие поинтереснее: оставлять комментарии в интернете. Им невозможно угодить.
AdMe.ru уверен, что у каждого найдется знакомый, оперирующий иронией, сарказмом и юмором подобно хирургу — методично и хладнокровно.
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Выберите любой пост из подборки и предложите свой вариант комментария. Уверены, наши читатели за словом в карман не полезут.
Фото на превью EastNews, yungbeefcake / twitter