18 пользователей сети, которые отважились на хирургическое вмешательство и ни на секунду не пожалели

Пока одни люди стараются полюбить себя такими, какие они есть, смельчаки из нашей подборки активно меняются. На пути к заветной цели — избавиться от недостатков — они готовы пойти на все, даже оказаться лицом к лицу со скальпелем. Наиболее популярная процедура среди пользователей, решившихся на операцию, — ринопластика.

Мы в AdMe.ru считаем, что каждый человек сам решает, как распоряжаться собственной внешностью и телом, а если разительные перемены еще и делают людей счастливее, то цель оправдывает средства.

Результат спустя 9 месяцев после пересадки

Через 6 недель после подтяжки губ и ринопластики

Деньги потрачены не зря. Классно выглядишь! © indiajeweljax / Reddit

«Я очень довольна результатом блефаропластики»

Спустя 2 месяца после ринопластики и гениопластики

После операции прошло 6 месяцев

«Прошло всего 3,5 недели, а я уже чувствую, что это лучшее, что я когда-либо делала»

Прошло 5 недель после блефаропластики нижнего и верхнего века

Септоринопластика спустя 5 месяцев

Прошло 4 недели после ринопластики и импланта подбородка

«У меня был двойной подбородок. Операция — лучшее решение на свете»

Подтяжка руки спустя 1 месяц

«Довольна результатом ринопластики»

Через 5 месяцев после септоринопластики

«3,5 месяца назад я сделал ринопластику и поставил в губы филлеры»

Результат ринопластики спустя год

До и после ринопластики: 2017 и 2020 годы

Двойная операция на челюсти, скользящая гениопластика и наполнение губ филлерами

«Вставил имплант в подбородок»