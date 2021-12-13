18 пользователей сети, которые отважились на хирургическое вмешательство и ни на секунду не пожалели
Пока одни люди стараются полюбить себя такими, какие они есть, смельчаки из нашей подборки активно меняются. На пути к заветной цели — избавиться от недостатков — они готовы пойти на все, даже оказаться лицом к лицу со скальпелем. Наиболее популярная процедура среди пользователей, решившихся на операцию, — ринопластика.
Мы в AdMe.ru считаем, что каждый человек сам решает, как распоряжаться собственной внешностью и телом, а если разительные перемены еще и делают людей счастливее, то цель оправдывает средства.
Результат спустя 9 месяцев после пересадки
Через 6 недель после подтяжки губ и ринопластики
- Деньги потрачены не зря. Классно выглядишь! © indiajeweljax / Reddit
«Я очень довольна результатом блефаропластики»
Спустя 2 месяца после ринопластики и гениопластики
После операции прошло 6 месяцев
«Прошло всего 3,5 недели, а я уже чувствую, что это лучшее, что я когда-либо делала»
Прошло 5 недель после блефаропластики нижнего и верхнего века
- Фантастический результат! © wintergreen233 / Reddit
Септоринопластика спустя 5 месяцев
- Ух ты! Какая трансформация! © prettylitliar / Reddit
Прошло 4 недели после ринопластики и импланта подбородка
«У меня был двойной подбородок. Операция — лучшее решение на свете»
Подтяжка руки спустя 1 месяц
«Довольна результатом ринопластики»
Через 5 месяцев после септоринопластики
«3,5 месяца назад я сделал ринопластику и поставил в губы филлеры»
Результат ринопластики спустя год
- Выглядит отлично! © popyd / Reddit
До и после ринопластики: 2017 и 2020 годы
Двойная операция на челюсти, скользящая гениопластика и наполнение губ филлерами
«Вставил имплант в подбородок»
А как вы относитесь к пластическим операциям?
Фото на превью Totentanzen999 / Reddit
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