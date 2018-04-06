18 пользователей поделились своими детскими записями, которые сражают наповал

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Правду говорят, что с детьми никогда не соскучишься, ведь они редко ограничивают себя в проявлении эмоций, выказывании своих желаний. А уж их дневники можно вообще читать с открытым ртом. Сегодня мы хотим поделиться с вами некоторыми детскими записями, которые невозможно придумать нарочно.