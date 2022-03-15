18 горемык, которым шопинг вышел боком
Исследования показывают, что покупки не только приносят удовольствие, но и помогают вернуть ощущение контроля над своей жизнью. Так что, когда чувствуете грусть, отправляйтесь за обновкой или просто за чем-то вкусным. Правда, порой все выходит совсем не так, как ожидаешь.
Мы в AdMe.ru надеемся, что вы не сталкивались с такими шопинг-провалами в своей жизни.
«Я не мог перестать смеяться, когда пришла эта штука»
«Купила себе трусы для месячных»
Эти 2 бюстгальтера одинакового размера
«Хотела купить книжку»
«Жена взяла новое платье. И вот во что превратилась моя машина теперь»
«Только что купил эти чипсы»
«Приобрела новый спортивный лифчик, называется»
«Думал, что купил серебристую оберточную бумагу, а она оказалась прозрачной»
Картинка на упаковке и сам парик
«Это мой дорогущий диван и то, что с ним стало через 2 года после покупки»
«На моем новом спортивном лифе этикетка из 24 страниц»
«Друг купил маску Уолтера Уайта из сериала „Во все тяжкие“»
Только посмотрите на эти 2 капельки начинки
Не ведитесь на красивую картинку в рекламе
«Купил девушке носки-аллигаторы»
«Заказал рубашку, и мне ее прислали с защитным магнитом»
«Подарила дочери куклу для причесок»
«Я была в восторге от своего платья. До тех пор, пока не заметила кое-что, и теперь не могу это развидеть. Рисунки не симметричны»
А какие провальные или просто нелепые покупки совершали вы?
Фото на превью BeveledCarpetPadding / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 горемык, которым шопинг вышел боком
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