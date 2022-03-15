18 горемык, которым шопинг вышел боком

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Исследования показывают, что покупки не только приносят удовольствие, но и помогают вернуть ощущение контроля над своей жизнью. Так что, когда чувствуете грусть, отправляйтесь за обновкой или просто за чем-то вкусным. Правда, порой все выходит совсем не так, как ожидаешь.

Мы в AdMe.ru надеемся, что вы не сталкивались с такими шопинг-провалами в своей жизни.

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