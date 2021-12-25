18 поездок в такси, которые вышли даже круче, чем кругосветка

Такси сегодня не роскошь, а доступный общественный транспорт, услугами которого можно воспользоваться через удобное приложение. Десятки людей садятся в авто, чтобы добраться из пункта А в пункт Б, доверяя свою судьбу водителям. Порой поездка на такси, даже короткая, превращается в настоящее приключение, а водители и пассажиры ощущают себя персонажами из книг или сериалов.