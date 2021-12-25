18 поездок в такси, которые вышли даже круче, чем кругосветка
Такси сегодня не роскошь, а доступный общественный транспорт, услугами которого можно воспользоваться через удобное приложение. Десятки людей садятся в авто, чтобы добраться из пункта А в пункт Б, доверяя свою судьбу водителям. Порой поездка на такси, даже короткая, превращается в настоящее приключение, а водители и пассажиры ощущают себя персонажами из книг или сериалов.
Герои сегодняшней подборки не удержались и поведали миру о ситуациях, приключившихся с ними в дороге. AdMe.ru с удовольствием познакомит и вас с незабываемыми историями пассажиров и таксистов.
- Я работаю в Uber Чикаго, США. Подобрал клиента, едем по адресу. И чем ближе к месту, тем больше я понимаю, что там какой-то нереальный движ: кругом машины, много такси, парковки вдоль дорог заняты, пробки ужасные. Я спрашиваю у пассажира: «Куда мы едем? Что тут происходит?» Он отвечает: «Маск здесь». Я так офигел: Илон Маск приехал, столько людей его увидеть хотят. Думаю, надо друзьям позвонить. Но чем ближе к «Маску» мы подъезжали, тем больше я убеждался, что что-то здесь не так. Минут через 5 я спросил про Илона Маска, и мы долго смеялись, ведь «mosque» (маск) — это по-английски «мечеть». © merin18437 / Pikabu
- Таксист высадил меня у дома. Когда я вышел из машины, он припарковался, заглушил двигатель и пошел следом. Мы поднимались по лестнице, он шел сзади. Трясущимися руками я достал ключи и попытался открыть дверь. В это время мой водитель улыбнулся, прошел мимо меня и вошел в соседнюю квартиру. Я почувствовал себя тупо. © 5hrs4hrs3hrs2hrs1mor / Reddit
- Подъезжаю на адрес, в машину садится парень лет 25–30. Молча хватает меня за шиворот. Ну все, думаю, сейчас будет драка. Но нет, он жалостливо выдает: «Она... забрала... мою кошку». И всю дорогу в соседний город я слушал о том, как от него ушла жена, забрав самое дорогое — его шотландскую кошку. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Утро, дождь сильный, льет как из ведра, а мне на работу срочно нужно. Вышла в подъезд, вызвала такси, приехал милый мужчина, который сразу же начал интересоваться, не холодно ли мне, не мешает ли музыка и прочее. С ним весьма комфортно было ехать, вовсе не напряжно. На половине пути мы застряли в пробке, ибо дождь был сильный, видимость плохая, все превратилось в тянучку. Опаздываю, нервничаю, звонят с работы, начинают ругать. Таксист попросил трубку, поговорить, я удивилась, но дала. Он начал рассказывать начальству, что мы стоим в пробке, еле двигаемся, мол, в этом моей вины вообще нет. Я настолько офигела, даже не успела поблагодарить его, потому что в голове прокручивала то, как круто, что есть такие люди. А на работе начальство и слова не сказало! Все бы таксисты были такими замечательными, как тот мужчина. © Палата № 6 / VK
- Еду с клиентом, уже сумерки, пассажир вдруг заволновался и говорит: «Газуй — нас преследуют!» Такая же ГАЗ-3110, как и у меня, только без включенных фар, догоняла сзади. Я по газам, отрываюсь от преследователя, приезжаю на адрес, высаживаю клиента и вижу, что погоня меня все-таки настигла. Я не успела отъехать, мужик выбегает из авто и кричит: «Девушка, подождите! Еле вас догнал! Подскажите, как фары включить, друг машину оставил, а я не знаю как!» А на этой модели реально нужно было особую фишку знать. Вот мы с ним после хохотали. © Евгения Петрович / Facebook
- В студенческие годы поздним вечером возвращались с парнем после вечеринки. Остановили частного таксиста, а когда открыли дверь, оказалось, что за рулем наш препод. Денег не взял, а на экзамене поставил отлично. Это была самая крутая поездка в моей жизни. © Мавка / AdMe
- На поезд надо было рано, в 4 утра, вызвал такси. Я, уже переживший ранее опыт со спящими водителями, был настороже. И угадал. Водила благополучно уснул на 80 км/ч. Пришлось будить. © Mick.7 / Pikabu
- Было это в 90-е. Муж только начинал работать таксистом. Однажды подвез бабулю до ее дома, а та начала говорить, что нет у нее денег оплатить, мол, возьми морковки пару килограмм. Муж посидел, подумал да взял. А бабуля через пару дней написала на него заявление, что он ее обокрал. Так мужа и уволили из такси. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Однажды летним утром, часов в 5, вызвал я такси в аэропорт. Едем, в машине заиграла песня «Агаты Кристи» — «Два военных корабля». Слышу, таксист подпевает тихо, я тоже начал мурлыкать. Водила спрашивает: «Может, погромче?» Я отвечаю: «Давай на полную». И вот зрелище: несется такси с открытыми окнами, а оттуда слитный мужской дуэт в голосину орет слова из песни. © krasnayagoda / Pikabu
- Как-то с друзьями на вечеринку собрались, в одну машину не помещались, поэтому вызвали 2 такси и разделились. Единственный человек, который знал, где проходит тусовка, был в первом такси. Я и остальные сели во вторую машину и сказали водителю: «Следуй за этим такси». Как в фильме. Он улыбнулся и поехал. Мы все добрались до вечеринки. © TheDevilsAdvokaat / Reddit
- Однажды я отправился на собеседование, сказал адрес водителю. Он спросил меня, работает ли Х (который должен был стать моим начальником) по-прежнему там. Я сказал, что да. Он предупредил, чтобы я был с ним осторожен, затем высадил меня у здания. Я все время гадал, действительно ли он знал, о чем говорил. В конце концов я получил работу, и, разумеется, водитель оказался прав. В итоге я уволился месяц спустя. © Kousawara2 / Reddit
- Я видел, как мой друг загружал козу в багажник такси в Сенегале. Водитель и глазом не моргнул. © sonsue / Reddit
- Вызываю в 2015 году такси ночью, еще по телефону, без всяких приложений, приходит СМС: «Машина подана, выходите. Мерседес серого цвета. Тогда в средствах был ограничен, так что выбирал какой-то суперэконом, а тут мерседес. Думаю, может, старый, убитый. Выхожу, стоит S-класс, внутри кожа и красное дерево, водитель в костюме. Ого, думаю, напутали. Спрашиваю: «На Ветеранов?»
Таксист: «Да».
Я: «А это точно эконом?»
Т: «Это напряженка с деньгами, садись уже». © TwistZver / Pikabu
- Я человек-катастрофа. Однажды выбросила пакет, в котором лежали ключи от съемной квартиры, в мусорку на остановке. Это час езды до дома. Пришлось ехать обратно на такси и судорожно объяснять водителю, куда меня везти, и просить не удивляться, что буду обыскивать мусорки. Благо водитель с юмором оказался, а после на свидание пригласил. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Нас было 7 человек, мы вызвали большую машину. Водитель рассказывал нам забавные истории всю дорогу, к сожалению, до пункта назначения мы так и не добрались, так как авто сломалось и задымилось. Водитель был в ярости, он позвонил в компанию тут же уволился. © TheGrumpyOldBear / Reddit
- Как-то была в длительном отпуске, все дома переделала, стало скучно, и решила я потаксовать. Особо не напрягалась, но все же каталась целый день. Как-то взяла заказ из ресторана в один из районов города. Вышел мужик, сел на заднее сиденье. Молчал, не доезжая немного до адреса, спросил: «Кто вас послал? Я знаю, вы из спецслужб, так кто вас послал?» Я сказала ему: «Оплатите поездку и выходите». Он кинул купюру и вышел. Так я и не поняла, что это было. © Гульнар Касым / Facebook
- Приехала в город, где ни разу до этого не была. От вокзала взяла такси по старинке, не через приложение. По дороге переписывалась, периодически улыбалась. Таксист всю дорогу смотрит в зеркало на меня.
В конце я расплачиваюсь, а он спрашивает: «Вас Олень зовут?»
Я немного напряглась: «Да».
Таксист: «А фамилия такая-то?»
Тут уж совсем не по себе: «А откуда вы меня знаете?»
Т: «А ты с моей младшей сестрой Леной Ивановой до седьмого класса вместе училась, а потом мы уехали».
Смотрю на него в шоке. Кто узнает в 30-летней тетеньке семиклассницу, которую, может, пару раз видел?
А он ржет: «Да невозможно ж не узнать, ты даже смеешься так же». © Олень / AdMe
- В 1999–2000 годах работала в такси на своей новой красавице «Волге» 3110. Была у меня постоянная клиентка, которая ездила из последнего подъезда девятиэтажки в первый подъезд пятиэтажки, стоящих во дворе рядом углом друг к другу. Тариф по городу был единый, платила всегда сполна, я ее каждый раз спрашивала: «Вас красиво или по-быстрому?» Она отвечала: «А как хотите!» До сих пор загадка, почему она на такси ездила. © Евгения Петрович / Facebook
А у вас были необычные поездки в такси?
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